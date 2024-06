Basket femminile: Laura Spreafico e l'Italia 3X3 pronte a volare in Azerbaigian

La nazionale Italiana di basket femminile Open 3X3 è pronta per la nuova tappa della Women’s Series che la vedrà in campo in Azerbaigian domenica 2 e lunedì 3 giugno confrontandosi con Azerbaigian, Polonia Portogallo, Romania, Varsavia Lotto (Polonia), Barcellona Panthers (Spagna) e Baku Flames (Azerbaigian).

Del team azzurro fa parte anche la cestista di Asso Laura Spreafico che non è bastata ad evitare l'eliminazione del quartetto italiano nei quarti di finale nella tappa precedente della manifestazione che si è giocata a Marsiglia dal 29 al 30 maggio. Fatali le due sconfitte subite con la Francia per 13-14 e poi con il Portogallo per 14-12. Ora le azzurre con Spreafico in campo proveranno a riscattarsi e andare più lontano da domenica 2 in Azerbaigian.

Tutte le partite saranno trasmesse in diretta sul canale Youtube FIBA3x3.

Questi i risultati dell'Italia a Marsiglia

Gyor-Italia 18-16 (Spreafico 6)

Italia-Ucraina 21-10 (Spreafico 4)

Italia-Francia 13-14 (Spreafico 4)

Portogallo-Italia 14-12 (Spreafico 2)

Questo il team azzurro

CHIARA CONSOLINI 1988

MARIA MICCOLI 1995

LAURA SPREAFICO 1991

STEFANIA TRIMBOLI 1996

Questo il programma azzurro

Sabato 1 Giugno: Trasferimento in Azerbaigian

2-3 Giugno Torneo FIBA Women’s Series

Domenica 2 Giugno

Ore 14.30-21.20 Partite Gironi

Lunedì 3 Giugno

Ore 17.00-20.00 Quarti di Finale, Semifinali e Finale

Martedì 4 Giugno Rientro ìn Italia e fine raduno