Basket femminile: ieri sera ritorno vincente in nazionale per la cestista di Asso.

Basket femminile: Laura Spreafico e l'Italia travolgono la Svizzera nelle qualificazioni europee

Serata travolgente quella di ieri sera per il basket femminile italiano che ha visto la nazionale maggiore battere largamente la Svizzera per il terzo impegno degli EuroBasket Women 2023 Qualifiers, il ciclo di partite valido per la qualificazione al Campionato Europeo (Slovenia e Israele, 15-25 giugno 2023). La squadra italiana si è imposta infatti a Napoli con un ampio 78-29 e tra le azzurre si è distinta anche la cestista di Asso ex Comense Laura Spreafico autrice di 6 punti frutto di due triple.

Con questa vittoria Sprea e compagne si confermano in vetta alla classifica del loro girone H e torneranno in campo domenica 27 sempre a Napoli contro la Slovacchia in un match che vale un bel pezzo di qualificazione ai campionati europei.

Il tabellino di Italia-Svizzera 78-29

Parziali: 25-10, 51-22, 70-26

Italia: Keys 9 (4/7, 0/1), Romeo 3 (0/2, 1/3), Bestagno 4 (1/2), Carangelo (0/2, 0/3), Verona 14 (4/4, 2/3), Zandalasini 17 (7/9, 1/3), Trucco 3 (1/3 da tre), Fassina 6 (2/5, 0/2), Andre 8 (4/6), Spreafico 6 (0/2, 2/3), Attura 2 (1/4, 0/1), Cubaj 6 (3/5). All. Lardo.

Svizzera: Margot (0/1, 0/2), Constantin 2 (1/1, 0/2), Ruga 2 (1/2), Martinez (0/1, 0/3), Franchina (0/6), Topaloglu 3 (0/2, 1/1), Favre 7 (3/8), Stoianov 2 (1/2), Jacquot 2 (1/3, 0/3), Schwarz 1 (0/1, 0/1), Herminjard 6 (3/5), Fora 4 (0/4, 1/2). All. Marcario.

Il calendario del girone H

11 novembre 2021

Slovacchia-Italia 66-69; Lussemburgo-Svizzera 54-58

14 novembre 2021

Italia-Lussemburgo 82-48; Svizzera-Slovacchia 50-65

24 novembre 2022

Italia-Svizzera 78-29; Lussemburgo-Slovacchia 57-77

Classifica girone H

Italia 3-0, Slovacchia 2-1; Svizzera 1-2; Lussemburgo 0-3.

Prossime partite del girone H

27 novembre 2022

Italia-Slovacchia (ore 19.00, live SkySportArena); Svizzera-Lussemburgo

9 febbraio 2023

Lussemburgo-Italia; Slovacchia-Svizzera

12 febbraio 2023

Svizzera-Italia; Slovacchia-Lussemburgo