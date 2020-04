Basket femminile Laura Spreafico: “Giusto così non c’erano i presupposti per continuare”

Basket femminile a tu per tu con la cestista di Asso all’indomani lo stop del campionato di A1.

Basket femminile “Ora facciamo parte tutti della stessa squadra per alzare il trofeo più prezioso: la Vita”

Da poche ore è ufficiale che il Basket femminile italiano ha deciso di fermare anche i campionati di serie A1 e A2. Stagione finita completamente quindi per la palla spicchi rosa in ogni categoria, scelta dolorosa ma inevitabile presa dalla Fip in accordo con le società. Una scelta che trova d’accordo anche Laura Spreafico una delle cestiste nostrane più conosciute che dopo essere cresciuta nel settore giovanile della gloriosa Comense dove ha debuttato nella massima serie, ha continuato la sua carriera in serie A1 vincendo tanti trofei a Schio per poi girovagare l’Italia tra Lucca, Parma, Ragusa e nelle ultime stagioni a Broni dove stava giocando fino allo stop. Senza dimenticare le tante belle esperienze con la maglia della nazionale italiana. Ora Sprea è a casa sua e con lei abbiamo voluto fare una chiacchierata sul momento suo e del basket all’epoca del coronavirus. Allora ecco a voi..

“A tu per tu con… Laura Spreafico”

1. Ciao Laura è un momento difficile anche il basket è stoppato in casa. Come stai vivendo questo periodo?

1- “Ciao a tutti!! Sono tornata più di tre settimane fa a casa, qui a Asso, passo le giornate insieme alla mia famiglia sperando che tutto questa finisca presto!”

2. E’ appena arrivata la notizia che Lega e Fip hanno deciso di sospendere anche il tuo campionato di A1 femminile. Stagione finita. fermare tutto il basket. Secondo te c’era margine per continuare o giusto sospendere la stagione?

2- “Personalmente ritengo sia stato giusto sospendere la stagione perché non ci sono i presupposti per poter continuare. Ora come ora le priorità sono altre, è necessario stare a casa e muoversi il meno possibile anche nel rispetto di chi, ogni giorno, è in prima linea a fronteggiare questo problema. È come se facessimo tutti parte della stessa Squadra dove il contributo di ogni individuo, piccolo o grande che sia, alla fine permetta di raggiungere la vittoria finale alzando al cielo il trofeo più prezioso che esista: la Vita!”

3. Sei nel basket da tanto tempo ti era mai capitato no stop così lungo? Come fai senza il basket?

3- “In 14 anni di A1 non mi è mai capitato uno stop forzato così lungo. Cerco di tenermi occupata in qualsiasi modo, dagli allenamenti allo studio, dalle serie TV alle videochiamate con gli amici, per sentire meno la mancanza delle mia squadra e della palla a spicchi!!”

4. Ti stai allenendo a casa e ti senti con le tue compagne?

4-” Si, per fortuna a casa abbiamo il giardino così almeno riesco a fare qualche esercizio di pesi o di ball handling all’aria aperta. In tutta onestà devo dire che non è facile allenarsi da sola perché di solito la quotidianità degli allenamenti la vivo insieme ad altre 9 ragazze per questo motivo cerco di ridurre le distanze sentendo spesso le mie compagne e confrontandomi con loro su questo particolare momento!!”

5. Staff e società vi hanno dato piani di allenamento o altro?

5- “Si la nostra preparatrice atletica, Francesca Zara, ci ha fornito un programma di mantenimento che include una serie di esercizi di pesi e di cardio da fare 5 volte a settimana più o meno!”

6. Hai sentito altre giocatrici, amiche o addetti ai lavori che aria tira nell’ambiente cestistico nostrano?

6- “Il periodo che stiamo vivendo porta con sé ansia e preoccupazione in generale e questo si riflette anche nello sport. C’è molta incertezza anche per quello che sarà il prossimo anno, sicuramente le conseguenze di questo momento si faranno sentire a lungo!”

7. Cosa ti senti di dire alle giovani cestiste che affrontano un momento così difficile e lungo senza la palla a spicchi?

7- “A tutte loro dico: non perdete l’entusiasmo e la voglia che vi contraddistinguono anche se dovete stare lontano dal parquet.. Sono sicura che quando riprenderete sarete più motivate e cariche di prima!”

8. Se guardi avanti è difficile programmare il futuro ma quale è il tuo augurio per te cestista e per gli altri appassionati?

8- “Sinceramente non sono una ragazza che fa piani a lungo termine, preferisco vivere alla giornata, ma quello che mi auguro ora è che questa situazione finisca presto perché la salute delle persone è la cosa più importante e poi per tornare a divertirmi insieme a tutti coloro che amano la palla a spicchi!”

Grazie di cuore Sprea!

TORNA ALLA HOME E GUARDA TUTTE LE ALTRE NOTIZIE IN MENU