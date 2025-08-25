Basket femminile: Laura Spreafico ha cominciato la sua seconda avventura in Spagna

Pallacanestro donne

La cestista di Asso dopo il bronzo europeo inizia la sua stagione con la maglia del Cb Avenida.

"Sprea is back" in Spagna. Spreafico è pronta all’avventura.

Buon avventura, Spreafico

Sulla scia della splendida estate azzurra culminata con la conquista della storica medaglia di bronzo ai campionati europei femminili, la cestista lariana Laura Spreafico ha aperto ufficialmente la nuova stagione sportiva e la sua seconda esperienza professionistica oltre frontiera. Già, perché per la seconda volta in carriera, "Sprea" ha scelto di giocare in Spagna dopo la stagione vissuta qualche anno fa con la maglia del Gernika. Un ritorno quindi per l'ex cestista delle Bocce Erba e della Pool Comense che da qualche giorno è arrivata a Salamanca dove da oggi, lunedì 25 agosto, inizia ad allenarsi con la sua nuova società il Cb Avenida con cui parteciperà non solo alla prestigiosa Liga, il massimo campionato spagnolo femminile, ma anche all’Eurocup. Sprea ha scelto di indossare la canotta numero 3 del Cb Avenida per questa stagione che già dal 5 settembre la vedrà impegnata nelle prime amichevoli ufficiali.

Il debutto in campionato invece è previsto per il 4 ottobre quando Spreafico e compagne saranno in trasferta sul campo del Kutxabank Araski di Vitoria. Il 9 ottobre invece avverrà l’esordio in Eurocup ad Atene contro il Panathinaikos in un girone con le lituane del Neptunas e le svizzere del Nyon. L'esordio casalingo in Liga invece è programmato per l’11 ottobre quando Sprea giocherà la sua prima partita davanti ai nuovi tifosi contro il Cadì La Seu.