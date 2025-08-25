Pallacanestro donne

Basket femminile: Laura Spreafico ha cominciato la sua seconda avventura in Spagna

La cestista di Asso dopo il bronzo europeo inizia la sua stagione con la maglia del Cb Avenida.

Basket femminile: Laura Spreafico ha cominciato la sua seconda avventura in Spagna
Erba
Pubblicato:

"Sprea is back" in Spagna. Spreafico è pronta all’avventura.

Buon avventura, Spreafico

Sulla scia della splendida estate azzurra culminata con la conquista della storica medaglia di bronzo ai campionati europei femminili, la cestista lariana Laura Spreafico ha aperto ufficialmente la nuova stagione sportiva e la sua seconda esperienza professionistica oltre frontiera. Già, perché per la seconda volta in carriera, "Sprea" ha scelto di giocare in Spagna dopo la stagione vissuta qualche anno fa con la maglia del Gernika. Un ritorno quindi per l'ex cestista delle Bocce Erba e della Pool Comense che da qualche giorno è arrivata a Salamanca dove da oggi, lunedì 25 agosto, inizia ad allenarsi con la sua nuova società il Cb Avenida con cui parteciperà non solo alla prestigiosa Liga, il massimo campionato spagnolo femminile, ma anche all’Eurocup. Sprea ha scelto di indossare la canotta numero 3 del Cb Avenida per questa stagione che già dal 5 settembre la vedrà impegnata nelle prime amichevoli ufficiali.

Basket femminile Laura Spreafico azzurra
L'assese Laura Spreafico dall'azzurro Italia all'azzurro di Salamanca

Il debutto in campionato invece è previsto per il 4 ottobre quando Spreafico e compagne saranno in trasferta sul campo del Kutxabank Araski di Vitoria. Il 9 ottobre invece avverrà  l’esordio in Eurocup ad Atene contro il Panathinaikos in un girone con le lituane del Neptunas e le svizzere del Nyon. L'esordio casalingo in Liga invece è programmato per l’11 ottobre quando Sprea giocherà la sua prima partita davanti ai nuovi tifosi contro il Cadì La Seu.

Tu cosa ne pensi?
  • Registrazione tribunale Iscrizione nr.5/2021 del 15/06/2021 presso il Tribunale di Como
  • ROC 15381
  • Direttore responsabile Sergio Nicastro
  • Gestione editoriale Media(iN) Srl
Contatti
  • Email redazione@primacomo.it
Pubblicità
  • Concessionaria Publi(iN) Srl
  • Email publiin@netweek.it
  • Telefono 03999891
Info e note legali
© Copyright 2025 Media(iN) Srl
Tutti i diritti riservati.
Servizi informatici provveduti da Dmedia Group SpA Soc. Unipersonale Via Campi, 29/L 23807 Merate (LC) C.F. e P.IVA 13428550159 Società del Gruppo Netweek S.p.A. C.F. 12925460151