Basket femminile Laura Spreafico nuova capitana de Le Mura Lucca in serie A1

Basket femminile investitura importante per la forte cestista di Asso ex Comense.

Basket femminile debutto ufficiale di “Sprea” con i gradi venerdì 25 settembre nei quarti di finale di Supercoppa Italiana

Buone nuove per una delle giocatrici del basket femminile lariano più note quali Laura Spreafico. “Sprea” infatti, tornata quest’anno a vestire la maglia del Le Mura Lucca in serie A1, è stata nominata in questi giorni dal club biancorosso quale nuova capitana della squadra per la stagione 2020/21. Un’investitura importante che gratifica la carriera della forte ala lariana classe 1991 cresciuta nelle giovanili del Pool Comense. Ora Spreafico debutterà ufficialmente nella sua nuova veste di capitana in occasione della Supercoppa Italiana “Famila Cup” 2020 che si svolgerà dal 24 al 27 settembre a Schio e che verrà trasmessa in streaming e in chiaro su LBF TV. Lucca di capitan Spreafico giocherà nei quarti di finale venerdì 25 alle ore 17 contro San Martino di Lupari.

Questo il calendario compelto della manifestaione

QUARTI DI FINALE (24-25 settembre)

Giovedì 24 settembre

– ore 17:00 • Umana Reyer Venezia vs Use Scotti Rosa Empoli

– ore 20:00 • Famila Wuber Schio vs Pallacanestro Vigarano

Venerdì 25 settembre

– ore 17:00 • Fila San Martino di Lupari vs Gesam Gas E Luce Lucca

– ore 20:00 • Passalacqua Ragusa vs Allianz Geas Sesto San Giovanni

SEMIFINALI (sabato 26 settembre)

– ore 17:00 • Vincente Umana Reyer Venezia-Use Scotti Rosa Empoli vs Vincente Fila San Martino di Lupari-Gesam Gas E Luce Lucca

– ore 20:00 • Vincente Famila Wuber Schio-Pallacanestro Vigarano vs Vincente Passalacqua Ragusa-Allianz Geas Sesto San Giovanni

FINALE (domenica 27 settembre)

– ore 18:30 • Vincente Semifinale 1 vs Vincente Semifinale 2