Basket femminile Laura Spreafico tifa le azzurre e sogna gli Europei

Basket femminile oggi si gioca Italia-Danimarca delle qualificazioni con una spettatrice speciale.

Giornata importante per il basket femminile italiano che oggi segue la nazionale maggiore che nella bolla di Istanbul affronta la penultima partita di qualificazione all’EuroBasket Women 2021, evento che si giocherà in Francia e Spagna dal 17 al 27 giugno (fase finale a Valencia). Le Azzurre di coach Lino lardo giocano stasera alle ore alle 19 contro la Danimarca (diretta SkySportUno) e poi sabato 6, stesso orario e stesso canale, si replica con la Romania.

Spettatrice interessata anzi tifosa di queste due partite anche un’atleta nostrana che della nazionale ha fatto parte fino all’ultima finestra di qualificazioni europee. Stiamo parlando dell’assese Laura Spreafico che da poco è approdata alla Limonta Costa Masnaga in A1.

Spreafico parla proprio della sua nuova esperienza con la maglia della Limonta. “Dico subito che qua a Costa mi trovo davvero bene perchè ho trovato ciò che cercavo serenità e un ambiente incui mi diverto e posso allenarmi bene con entusiasmo ancora in serie A1 e anche vicino a casa mia. Dopo l’esperienza chiusa per motivi personali a Lucca, ho vissuto momenti non semplici e avevo bisogno di ritrovare tranquillità e il gusto di tornare in palestra ad allenarmi tutti i giorni. A Costa ho trovato tutto questo: si lavora sodo ma con il sorriso inseriti in un’ottima organizzazione e poi mi piace molto l’idea di poter dare il mio contributo e la mia esperienza al servizio della mie compagne più giovani. E’ una sensazione davvero bella mi sembra di rivedere in loro me quando ero esordiente in Comense e muovevo i primi passi nella massima serie”. Laura si è già calata nella sua nuova avventura contribuendo a conquistare una bella vittoria nell’ultimo turno a Empoli: “Una vittoria fondamentale che ci permette di difendere e puntellare la nostra posizione playoff un obiettivo a cui teniamo e che voglio assolutamente conquistare con la maglia di Costa”. I playoff sarebbero un bel traguardo che Sprea vorrebbe condividere con tifosi speciali: “E’ vero il mio sogno è di vedere per i playoff le palestre di nuovo piene di tifosi e sulle tribune anche la mia famiglia a tifare per me ora che sono tornata a giocare più vicino a casa. Sarebbe davvero fantastico”.