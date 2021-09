Basket femminile Laura Spreafico trascina la Limonta alla conquista del Memorial Augusto Teli

Basket femminile continua la pre season in vista del campionato di serie A1 donne.

Basket femminile la cestista assese ha guidato le pantere di Costa nei successi contro Spezzina e in finale contro Campobasso

Anche il basket femminile sta giocando una intesa pre-season in vista del via dei vari campionati nazionali e regionali. In sattesa del semaforo verde del campionato di serie A1 ecco che a Costa Masnaga nel weekend è andato in scena il Memorial “Augusto Teli” un interessante quadrangolare che ha salutato il successo delle padroni di casa della Limonta Costa trascinate dalla cestista di Asso Laura Spreafico. L'ex cestista della Comense ha segnato ben 24 punti nella semifinale vinta sabato dalla Limonta contro la Cestistica Spezzina per 87-55 ma anche nella finalissima di ieri vinta dalla pantere lecchesi "Sprea" ha segnato 12 punti contro un'indomita Magnolia Campobasso. Per l'occasione Costa ha sfoggiato un'inedita canotta dorata per celebrare il 50° anniversario del club. Nella finale per il 3/4° posto è stata Moncalieri a vincere contro la Cestistica Spezzina 59-56 in una sfida molto equilibrata fino alla fine, che ha visto in campo anche due volti noti a Costa Masnaga, ovvero Silvia Colognesi e Nancy N’Guessan, con la maglia di La Spezia.

Risultati del torneo

Finale 1°2° posto Limonta Costa Masnaga - Magnolia Campobasso 77-62 (19-6; 39-34: 59-44)

Tabellino Limonta: M. Villa 15, Allievi 12, Spreafico 12, Jackson 5, Vaughn 9, Balossi, E. Villa 5, Toffali 8, Jablonowski 11, Osazuwa. All. Seletti

Finale 3°-4° posto

Moncalieri-Spezzina 59-56

Semifinali

Limonta Costa Masnaga - Cestistica Spezzina 87-55 (22-17; 53-33; 77-50)

Tabellino Limonta: M. Villa 12, Allievi 8, Spreafico 24, Jackson 18, Vaughn, Balossi, E. Villa 8, Toffali 5, Jablonowski 10, Osazuwa 2. All. Seletti

Campobasso-Moncalieri 65-50.