Basket femminile: Laura Spreafico trionfa con l'Italia 3X3 alle Women’s Series di Gabala

Grande vittoria per il basket femminile italiano, e anche nostrano, quella compiuta ieri dalla Nazionale azzurra femminile Open 3×3 che ha trionfato nella tappa della Women’s Series di Gabala, svoltasi il 2 e 3 giugno in Azerbaigian. La squadra italiana in cui ha giocato anche la cestista di Asso Laura Spreafico ha sbaragliato il campo dopo che aveva chiuso al 3° posto il girone eliminatorio per poi battere nei quarti di finale Varsavia, in semifinale la Polonia e in finalissima, dopo match combattutissimo ed emozionate, il Barcellona Panthers per 15-12.

Tutti i risultati delle azzurre

Girone eliminatorio

Italia-Romania 20-11 (Spreafico 8),

Italia-Polonia 16-14 (Spreafico 5)

Italia-Barcellona Panthers 14-21 (Spreafico 6)

Quarti di finale

Italia-Varsavia 17-15 (Spreafico 2)

Semifinale

Italia-Polonia 13-12 (Spreafico 3)

Finalissima

Italia-Barcellona 15-12 (Spreafico 1).