Basket femminile le baby Matilde Villa e Martina Spinelli riserve a casa dell’Italia maggiore

Basket femminile la liste delle azzurre per le ultime due gare di qualificazione europea.

Basket femminile le due stelline di Costa Masnaga entrano con merito nel giro dell’Italrosa delle “grandi”

Vigilia importante per il basket femminile italiano che vedrà la prossima settimana la nazionale azzurra di coach Lino Lardo giocare nella “bolla” di Istanbul le ultime due partite di qualificazione all’EuroBasket Women 2021. Le azzurre giocheranno il 4 febbraio con la Danimarca e il 6 sfideranno la Romania: entrambe le partite si giocheranno alle 19.00 (ora italiana) e saranno trasmesse da SkySportHD. Coach Lino Lardo ha diramato la lista delle convocate che vede come capo delegazione del gruppo azzurro l’ex campionessa della Pool Comense Raffaella Masciadri.

Da segnalare che tra le riserve a casa compaiono anche due stelline della Limonta Costa Masnaga che stanno ben figurando in serie A1: Matilde Villa e Martina Spinelli entrate con merito nel giro azzurro dell’italia maggiore. Ricordiamo che per qualificarsi al prossimo Europeo (che si giocherà dal 17 al 27 giugno tra Strasburgo e Valencia), l’Italia dovrà necessariamente vincere le due partite con Danimarca e Romania perchè se resta diffcile strappare ilprimo posto alla Repubblica Ceca constirebbero alle azzurre di rientrare tra le migliori cinque seconde classificate dei nove gruppi.

Le Azzurre convocate

#3 Nicole Romeo (1989, 170, P, Passalacqua Ragusa)

#4 Martina Bestagno (1990, 189, C, Umana Reyer Venezia)

#5 Debora Carangelo (1992, 168, P, Umana Reyer Venezia)

#8 Costanza Verona (1999, 1.70, P, Allianz Geas Sesto S. Giovanni)

#9 Cecilia Zandalasini (1996, 185, A, Fenerbahce – Turchia)

#11 Francesca Pan (1997, 185, G/A, Umana Reyer Venezia)

#13 Valeria De Pretto (1991, 185, A, Famila Wuber Schio)

#14 Martina Crippa (1989, 178, G, Famila Wuber Schio)

#16 Sara Madera (2000, 186, C, Broni ’93)

#22 Olbis Futo Andrè (1998, 186, C, Famila Wuber Schio)

#23 Sabrina Cinili (1989, 191, A, Famila Wuber Schio)

#30 Beatrice Attura (1994, 175, P, Umana Reyer Venezia)

#32 Samantha Ostarello (1991, 188, A, La Molisana Campobasso)

#41 Elisa Penna (1995, 190, A, Umana Reyer Venezia)

Riserve a casa

Elisa Ercoli (1995, 190, C, Allianz Geas Sesto S. Giovanni)

Gaia Gorini (1992, 185, P, La Molisana Campobasso)

Jasmine Keys (1997, 190, A-C, Famila Wuber Schio)

Giuditta Nicolodi (1995, 185, A, Passalacqua Ragusa)

Ilaria Panzera (2002, 180, G, Geas Sesto S. Giovanni)

Francesca Pasa (2000, 173, P-G, Fila San Martino di Lupari)

Mariella Santucci (1997, 180, P, Passalacqua Ragusa)

Martina Spinelli (2002, 186, C, Limonta Costa Masnaga)

Valeria Trucco (1999, 192, A, Passalacqua Ragusa)

Matilde Villa (2004, 168, P, Limonta Costa Masnaga)

Lo Staff

Capo Delegazione: Raffaella Masciadri

Allenatore: Lino Lardo

Assistente allenatore: Giovanni Lucchesi

Assistente allenatore: Massimo Romano

Preparatore Fisico: Matteo Panichi

Medico: Piergiuseppe Tettamanti

Ortopedico: Andrea Billi

Fisioterapisti: Davide Pacor, Giampaolo Cau

Team Manager: Francesco Forestan

Addetto Stampa: Giancarlo Migliola

Videomaker: Marco Cremonini (31/1-1/2)

Programma partite della terza finestra

4 febbraio 2021

ITALIA-Danimarca (ore 19.00)

Romania-Repubblica Ceca

6 febbraio 2021

ITALIA-Romania (ore 19.00)

Danimarca-Repubblica Ceca

Girone D, Riga (Lettonia)

La prima finestra

15 novembre 2019

ITALIA-Repubblica Ceca 52-62

Romania-Danimarca 70-55

17 novembre 2019

Danimarca-ITALIA 72-82

Repubblica Ceca-Romania 60-59

La seconda finestra

13 novembre 2020

Repubblica Ceca-Danimarca 84-64

Romania-ITALIA 68-90

15 novembre 2020

Danimarca-Romania 91-74

Repubblica Ceca-ITALIA 63-69

Classifica Girone D*

Repubblica Ceca 7 (3/1)

ITALIA 7 (3/1)

Danimarca 5 (1/3)

Romania 5 (1/3)

*FIBA assegna 2 punti per la vittoria e un punto per la sconfitta