Basket femminile: prime novità dal mercato estivo del movimento rosa.

Basket femminile: le brianzole Frustaci e Nasraoui colpi grossi in serie A2

Primi colpi di mercato per il basket femminile nostrano. La cestista lariana di Vertemate Sofia Frustaci infatti ha deciso di scendere di categoria dalla serie A1 alla A2 e si è accasata all'ambiziosa Alpo Basket.

Frustaci, guardia nata a Como il 20 ottobre 2001 e cresciuta cestisticamente a Mariano Comense, nelle ultime stagioni ha giocato nella massima serie con la maglia di Lucca ma il suo debutto in A1 avvenne con Costa Masnaga nell'annata 2019/2020 dopo che con un suo canestro aveva regalato la promozione dalla A2 in finale contro Alpo.

Dopo Costa Sofia ha giocato anche a Carugate e a Nico Basket Ponte Buggianese sempre in A2. Nella sua carriera vanta anche alcune belle esperienze con la maglia azzurra delle nazionali giovanili con cui ha partecipato ai Mondiali Under17 nel 2018.

Percorso simile anche per Meriem Nasraoui la lunga di Cantù classe 2002 cresciuta nel file del Costa Masnaga dove ha vinto due scudetti giovanili per poi girare l'Italia in serie A2 con Bolzano, in A1 a Broni e nell'ultima stagione in B a Torino contribuendo alla promozione del club piemontese in A2 con oltre 16 punti e 6 rimbalzi di media.

Ora Meriem ha deciso di trasferirsi in Toscana e ha centrato l'offerta della Polisportiva Galli San Giovanni Valdarno (appena retrocessa dalla massima serie) dove giocherà in A2. Ricordiamo che anche Meriem vanta in carriera molte presenze in azzurro e due medaglie d'oro con l'Italia Under 16 nel 2018 e con con l'Italia Under 18 nel 2019.