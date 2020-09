Basket femminile le cinque rappresentanti lariane inserite nel girone B

Basket femminile la Fip Lombardia ha comunicato i 4 gironi della serie C.

Basket femminile con Vertematese, Nonna Papera Mariano, Btf Cantù, Basket Como e Comense anche Sondrio e Robbiano

Il basket femminile lombardo ha diramato la composizione dei gironi di serie C 2020/21. Quest’anno il format è cambiato e le 28 squadre sono state divise in 4 gironi da sette. Nel girone B sono state inserite le cinque squadre lariane: il Btf Cantù, l’US Vertematese, la Nonna Papera S, Ambrogio Mariano, il Basket Como e la Pol Comense 2015 con loro anche Robbiano e Sondrio. A breve sarà compilato anche il calendario della prima fase.

Serie C Femminile i 4 gironi

Girone: GIRONE A

001944 A.S.D. G.S. CASIGASA PARRE – PARRE (BERGAMO)

001125 A.S.D. F. DON FELICE COLLEONI – TRESCORE BALNEARIO (BERGAMO)

018025 POL. CAPPUCCINESE A.S.D. – ROMANO DI LOMBARDIA (BERGAMO)

047847 A.S.D CREMONESE BASKET – CREMONA (CREMONA)

050409 ASS. DIL. LIONS BASKET SCHOOL – BRESCIA (BRESCIA)

054666 ASD CENTRO MINIBASKET ABC VIRTUS MANTOVA – MANTOVA (MANTOVA)

051998 ASD FORTITUDO BRESCIA – BRESCIA (BRESCIA)

Girone: GIRONE B

003224 A.S.D. BASKET ROBBIANO – GIUSSANO (MONZA BRIANZA)

030503 A.DIL. BK TEAM FEMM.92 CANTU` – CANTU’ (COMO)

054216 POLISPORTIVA COMENSE 2015 A.S.D. – COMO (COMO)

030590 U.S. VERTEMATESE A.S.D. – VERTEMATE CON MINOPRIO (COMO)

008782 A.S.D. BASKET S.AMBROGIO – MARIANO COMENSE (COMO)

000327 U.S. BASKET COMO DIL. – COMO (COMO)

001820 A.DIL SPORTIVA BASKET – SONDRIO (SONDRIO)

Girone: GIRONE C

010590 C.C.S.Q.O. FUTURA – MILANO (MILANO)

002603 BASKET FEMM. GALLARATE A. DIL. – GALLARATE (VARESE)

052424 ASD HERE YOU CAN – PAVIA (PAVIA)

044409 PRO PATRIA ET LIB P.A.C. SSDRL – BUSTO ARSIZIO (VARESE)

000881 A.D. PALLACANESTRO GAVIRATE – GAVIRATE (VARESE)

051567 A.S.D. VISMARA – MILANO (MILANO)

000522 Basket Corsico Arcadis – CORSICO (MILANO)

Girone: GIRONE D

047861 BK CLUB BORGO S. GIOVANNI A.D. – BORGO SAN GIOVANNI (LODI)

006560 POL. ARDOR A.S.D. – BOLLATE (MILANO)

028140 A. DIL. IDEA SPORT PALL. – MILANO (MILANO)

023189 A.S.DIL. O.S.L. GARBAGNATE – GARBAGNATE MILANESE (MILANO)

034985 BASKET MELZO A.S.DIL. – MELZO (MILANO)

054753 A.S.D. Basket Parco Nord – MILANO (MILANO)

003818 A.D. EUREKA BASKET – MONZA (MONZA BRIANZA)