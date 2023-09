Basket femminile: le cinque squadre comasche inserite nel girone C 2023/24

Il comitato regionale Fip Lombardia ha comunicato la composizione dei quattro gironi del campionato di basket femminile di serie C 2023/24 che vedrà al via ben cinque squadre lariane. Oltre a Btf Cantù, S. Ambrogio Mariano Comense, Basket Como e US Vertematese è stato ripescato anche il GS Villa Guardia alla sua prima partecipazione in categoria. Le cinque squadre nostrane sono state inserite nel girone C con Basket Nibionno, Lecco Women, e Garbagnate. Ora si attende di conoscere il calendario.

Girone: Girone A

018025 POL. CAPPUCCINESE - ROMANO DI LOMBARDIA (BERGAMO)

050367 BRIXIA BRESCIA - BRESCIA (BRESCIA)

052518 OROROSA BASKET - BERGAMO (BERGAMO)

023172 BASKET TEAM CREMA - CREMA (CREMONA)

001944 CASIGASA PARRE - PARRE (BERGAMO)

050518 POL. VOBARNO - VOBARNO (BRESCIA)

047847 CREMONESE BASKET - CREMONA (CREMONA)

008767 Basket Piu' Rezzato - REZZATO (BRESCIA)

Girone: Girone B

000454 QUARTIERE S.AMBROGIO - MILANO (MILANO)

001007 DI. PO. VIMERCATE - VIMERCATE (MONZA BRIANZA)

034985 BASKET MELZO - MELZO (MILANO)

043983 SAN GABRIELE BASKET - MILANO (MILANO)

010590 C.C.S.Q.O. FUTURA - MILANO (MILANO)

003818 EUREKA BASKET MONZA - MONZA (MONZA BRIANZA)

006217 BASKET LODI - LODI (LODI)

028140 IDEA SPORT MILANO - MILANO (MILANO)

Girone: Girone C

000327 BASKET COMO - COMO (COMO)

008782 MARIANO - MARIANO COMENSE (COMO)

035321 BASKET NIBIONNO - NIBIONNO (LECCO)

030590 U.S. VERTEMATESE - VERTEMATE CON MINOPRIO (COMO)

054960 LECCO BASKET WOMEN - LECCO (LECCO)

030503 BK TEAM FEMM.92 CANTU` - CANTU' (COMO)

023189 O.S.L. GARBAGNATE - GARBAGNATE MILANESE (MILANO)

002986 G.S. VILLAGUARDIA - VILLA GUARDIA (COMO)

Girone: Girone D

003588 PALLACANESTRO FERNESE - FERNO (VARESE)

002603 BASKET FEMM. GALLARATE - GALLARATE (VARESE)

008274 TREZZANO BASKET - TREZZANO SUL NAVIGLIO (MILANO)

000881 ASKYLINE GAVIRATE - GAVIRATE (VARESE)

036456 SPORTLANDIA TRADATE - TRADATE (VARESE)

008275 C.A.T. VIGEVANO - VIGEVANO (PAVIA)

000522 BASKET CORSICO - CORSICO (MILANO)

052146 ACCADEMIA ALTOM.SE - LEGNANO (MILANO