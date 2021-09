Basket femminile le cinque squadre comasche sono stte inserite nel raggrupamento Giallo1

Basket femminile la Fip Lombardia ha definito i gironi del campionato di C regionale 2021/22.

Basket femminile al via Basket Como, S. Ambrogio Mariano, Pol Comense, Btf Cantù, Vertematese con Gallarate, Gavirate e Tradate

Novità importanti per le società lariane iscritte al campionato di basket femminile di serie C lombarda. Il Comitato Fip regionale infatti ha diramato la composizione dei gironi per la stagione 2021/22. Le 32 squadre iscritte sono state divise in quattro gironi da otto ciascuno. Tra esse al via anche le cinquee formazioni lariane Basket Como, Pol Comense 2015, Us Vertematese S. Ambrogio Mariano e Btf Cantù che sono state inserite nel girone Giallo 1 con Gallarate, Gavirate e Tradate. Ora si attendono i calendari ufficiali del campionato che dovrebbe partire la seconda settimana di ottobre.

COMPOSIZIONE GIRONI

Girone: VERDE 1

047847 CREMONESE BASKET - CREMONA (CREMONA)

018025 POL. CAPPUCCINESE - ROMANO DI LOMBARDIA (BERGAMO)

008767 BASKET PIU' REZZATO - REZZATO (BRESCIA)

054960 LECCO BASKET WOMEN - LECCO (LECCO)

001944 CASIGASA PARRE - PARRE (BERGAMO)

001125 DON FELICE COLLEONI TRESCORE - TRESCORE BALNEARIO (BERGAMO)

047861 BK CLUB BORGO S. GIOVANNI - BORGO SAN GIOVANNI (LODI)

054666 ABC VIRTUS MANTOVA - MANTOVA (MANTOVA)

Girone: VERDE 2

034985 BASKET MELZO - MELZO (MILANO)

052146 A.B.A. LEGNANO - LEGNANO (MILANO)

001820 SPORTIVA SONDRIO - SONDRIO (SONDRIO)

003224 BASKET ROBBIANO - GIUSSANO (MONZA BRIANZA)

003818 EUREKA BASKET - MONZA (MONZA BRIANZA)

028140 IDEA SPORT MILANO - MILANO (MILANO)

001021 BASKET FEMM.BIASSONO - BIASSONO (MONZA BRIANZA)

051567 VISMARA MILANO - MILANO (MILANO)

Girone: GIALLO 1

008782 S.AMBROGIO MARIANO - MARIANO COMENSE (COMO)

036456 SPORTLANDIA TRADATE - TRADATE (VARESE)

000881 PALL. GAVIRATE - GAVIRATE (VARESE)

030590 VERTEMATESE - VERTEMATE CON MINOPRIO (COMO)

054216 POL. COMENSE 2015 - COMO (COMO)

000327 BASKET COMO - COMO (COMO)

030503 BK TEAM FEMM.92 CANTU` - CANTU' (COMO)

002603 BASKET FEMM. GALLARATE - GALLARATE (VARESE)

Girone: GIALLO 2

023189 O.S.L. GARBAGNATE - GARBAGNATE MILANESE (MILANO)

054753 PARCO NORD BRESSO - MILANO (MILANO)

010590 FUTURA MILANO - MILANO (MILANO)

000522 ARCADIS BASKET CORSICO - CORSICO (MILANO)

044409 PRO PATRIA BUSTO - BUSTO ARSIZIO (VARESE)

051549 MILANO BASKET STARS - MILANO (MILANO)

055550 BRONI BASK. ACADEMY - BRONI (PAVIA)

006560 ARDOR BOLLATE - BOLLATE (MILANO)