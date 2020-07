Basket femminile le ex marianesi Panzeri e Guenzati vanno a Valmadrera

Basket femminile doppio colpo di mercato per due atlete brianzole.

Basket femminile entrambe cresciute a Costa dopo l’ultima stagione con la Mia resteranno in B con la Starlight

Si infiamma il mercato estivo del basket femminile che vede protagoniste tante cestiste del movimento nostrano. E’ di poche ore fa il passaggio di due atlete ex Mariano Comense all’ambiziosa Starlight di Valmadrera che che ha chiesto il diritto sportivo di giocare in serie B 2020/21. Si tratta della 2000 Isabella Guenzati e della play 2001 Letizia Panzeri.

Entrambe di scuola Basket Costa Masnaga dove sono cresciute cestisticamente nelle ultime stagioni hanno vestito la maglia biancoverde della Mia Mariano Comense in serie B. Ora per loro una nuova avventura nel campionato cadetto lombardo con la casacca della Starlight Valmefra dove ritroveranno la loro ex compagna di squadra a Mariano Emma Fontana.