Basket femminile, le pantere biancorosse sabato 5 ospitano il derby con Geas Sesto

Basket femminile, un ciclo intenso di amichevoli per Costa Masnaga.

Basket femminile per tutto settembre test e tornei precampionato (a porte chiuse) fino a domenica 27

Il basket femminile è tornato in campo a sudare e lo sta facendo anche Costa Masnaga in preparazione del debutto nel massimo campionato italiano di serie A1 che avverrà il prossimo 3 ottobre contro Bologna. La squadra di coach Paolo Seletti con alcune giocatrici comasche in campo, dopo aver disputato il primo torneo amichevole domenica scorsa a Brescia è atteso da un mese di settembre ricco di altri test a cominciare da sabato 5 in casa contro il Geas Sesto San Giovanni. Tutte le partite saranno giocate a porte chiuse-

Ecco il calendario delle amichevoli di Costa

sabato 5 settembre Costa – Geas (palazzetto di via Verdi, Costa)

martedì 8 settembre Basket Team Crema- Costa

venerdì 11 e sabato 12 settembre Torneo a Broni (quadrangolare con Costa, Crema, Broni e Vigarano)

sabato 19 settembre Geas- Costa a Sesto San Giovanni

sabato 26 settembre Costa-Broni (al palazzetto di via Verdi)

domenica 27 settembre Costa-Vigarano (al palazzetto di via Verdi)