Basket femminile, le pantere di Costa danno tutte… i numeri

Basket femminile: il club biancorosso di serie A1 ha comunicato la numerazione ufficiale 2020/21.

Anche nel basket femminile la scelta del numero di maglia per una giocatrice è sacra e racchiude anche un po’ di scaramanzia. Non sono da meno in questa scelta anche le giocatrici del Basket Costa Masnaga che in vista del raduno che darà il via alla prossima stagione fissato per il prossimo 20 agosto, ha già comunicato la numerazione ufficiale del roster a disposizione di coach Paolo Seletti.

Per quanto riguarda le nuove arrivate da segnalare che Jaisa Nunn sceglie il caro 44, Lisa Jablonowski prende l’11 che è stato indossato in queste ultime stagioni da Valentina Baldelli. Jessica Kovatch ritrova il suo amato 23, la giovane Marika Labanca tiene il suo 18, la canturina Beatrice Del Pero resta legata al suo 10 invece l’8 che è stato di Giulia Rulli finisce a Beatrice Caloro.

La numerazione del Basket Costa 2020/21