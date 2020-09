Basket femminile le pantere di Costa pareggiano nel test di Crema

Basket femminile continua il precampionato del Club biancorosso di A1.

Basket femminile bene la canturina Beatrice Del Pero, venerdì 11 settembre nuovo scrimmage a Broni

Il basket femminile italiano e anche nostrano è già sceso in campo per giocare le prime amichevoli stagionali. Il Basket Costa Masnaga per esempio in preparazione del debutto nel massimo campionato di serie A1 dop aver disputato il minitorneo a Brescia e uno scrimmage postivo sabato scorso in casa con Geas Sesto, già martedì ha giocato una nuovo test amichevole sul campo del Basket Team Crema formazione di alto livello in serie A2. E’ stata un’utile sgambata infrasettimanale che ha permesso al team di coach Paolo Seletti di mettere altra benzina nel motore e oliare gli equilibri. Pur a porte chiuse ne è nato un derby molto equilibrato con punteggio azzerato al termine di ognuna delle cinque frazioni di gioco. Un equilibrio testimoniato anche dal punteggio finale del match chiuso sul 81-81. Buone cose anche da parte della canturina Beatrice Del Pero autrice di 10 punti così come dalla 2003 brianzola Vittoria Allievi che ha chiuso con 7 punti. Soddisfatto al termine del match coach biancorsso Paolo Seletti: “E’ stata nel complesso una partita positiva ed equlibrata contro una squadra molto competitiva ed esperta che avrebbe tutte le carte in regole per competere in serie A1. Match come detto equilibratissimo per tutti i 45′ giocati a sprazzi ma per noi si tratta di un altro step in avanti” : nel weeknd Costa è atesa da latre due amichevoli:domanivenerdì 1 controBrni e sabat 12 ancora contro Crema ma in casa.

Tabellino di Basket Team Crema – Limonta Costa Masnaga 81-81

Parziali 18-14; 14-25; 18-21; 18-14; 13-7



Limonta Costa Masnaga: Nunn 13, Kovatch 25, Spinelli ne, Jablonowski 6, LaBanca 4, Del Pero 10, Osazuwa 1, N’Guessan, E. Villa 7, M. Villa 8, Caloro, Allievi 7. All. Seletti.