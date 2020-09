Basket femminile le pantere di Costa vincono il secondo test con Crema

Basket femminile, continua il precampionato del club biancorosso di serie A1.

Basket femminile la squadra di coach Paolo Seletti ieri sera si è imposta in casa per 89-59

Continua il precampionato del basket femminile nazionale che vede protagonista anche la Limonta Costa Masnaga in vista del debutto in campionato di A1 che avverrà il 3 ottobre contro Bologna. La squadra biancorossa ha chiuso ieri sera la due giorni di amichevoli iniziata venerdì a Broni, affrontando in casa il Basket Team Crema, formazione di A2, Nel return match del test giocato in settimana a campi invertiti e finito in parità per 81-81, ieri sera invece successo ampio per le pantere di Costa che si sono imposte per 89-59 (22-13; 19-13; 26-15; 22-18) con tante buone indicazioni da Beatrice Del Pero e compagne. Ora il precampionato di Costa continuerà con un’altra amichevole prevista per sabato 19 settembre ancora un derby “non ufficiale” contro Geas, questa volta a Sesto San Giovanni. Infine, il percorso di pre-season si chiuderà con due amichevoli casalinghe: il 26 settembre la Limonta Costa Masnaga ospiterà Broni, mentre il 27 settembre al palazzetto di via Verdi ci sarà Vigarano. Ricordiamo come tutte le partite amichevoli si svolgeranno rigorosamente a porte chiuse.