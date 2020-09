Basket femminile le pantere oggi ospitano Crema in un interessante replay

Basket femminile nuova amichevole precampionato per il club di Costa Masnaga.

Basket femminile un nuovo test a meno di 24 ore dall’amichivole di ieri sera giocata a Broni da Beatrice Del Pero e compagne

A meno di 24 ore torna in campo Costa Masnaga per un’altra amichevole di questo intenso precampionato di basket femminile. Dopo avere giocato ieri sera a Broni un buon test contro una pari avversaria di serie A1 con l’ex Giulia Rulli in campo,

il team biancorosso di coach Paolo Seletti stasera ospita la sua seconda amichevole casalinga, rigorosamente a porte chiuse contro il Basket Team Crema ambiziosa società di A2 in un interessante return match a pochi giorni dallo scrimmage giocato proprio a Crema e finito in parità 81-81. I tifosi biancorossi non potranno sedere sugli spalti del palazzetto di Costa ma potranno seguire la gara in diretta in streaming del match sulla pagina Facebook del Basket Costa Masnaga a partire dalle ore 19.20.