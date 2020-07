Basket femminile l’Ecostore cala il poker di rinforzi per la Promozione

Basket femminile la società di Villa Guardia è molto attiva sul mercato estivo.

Basket femminile sono arrivate dalla Comense Marta Montorfano e Arianna Toppi, dal Basket Como Isabella Seveso e da Mariano Sofia De Caro

Nel panorama del basket femminile nostrano particolarmente attiva sul mercato estivo è stata l’Ecostore GS Villa Guardia per rinforzare la sua prima squadra femminile. Ben quattro i nuovi arrivi nel roster biancoblù che sarà allenato ancora dal confermato tandem Roberto Cantaluppi-Massimo Marcelli Fiori. Dalla Comense sono arrivate Marta Montorfano e Arianna Toppi, dal Basket Como invece è sbarcata Isabella Seveso a coronamento di un lungo corteggiamento ed infine da Mariano via Costa Masnaga è approdata in maglia Ecostore anche la giovane ma con tanta esperienza cestistica Sofia De Caro. Un poker di innesti che rinfozano la rosa del’Ecostore che ripartirà dalla Promozione con l’obiettivo di guadagnarsi sul campo il salto di categoria. Sul fronte uscite invece si segnalano le partenze di Veronica Longoni ed Elisa Ciceri. ma gli uomini mercato di Villa Guardia non sono ancora in vacanza anzi stanno lavorando per un altro colpo in entrata. Da segnalare che la società del presidente Roberto Maugeri in vista della nuova stagione cestistica 2020/21 sta allestendo due squadre giovanili under 18 rinforzate con qualche arrivo e una squadra under 16.

Questa la prima squadra dell’Ecostore Villa Guardia 2020/21 Frigerio Anna Alice Zazzeron Carola Bianchi Cristina Falasco Silvia Balzarotti Marta Benzoni Alessia Di Benedetto Marta Fomasi Marta Montorfano Isabella Seveso Sofia De Caro Arianna Toppi Sera Fesola Karole Carusi Martina Castiglieri Ilenia Canclini Greta Cammarata Francesca Cammarata Francesca Molteni

Staff Ecostore 2020/21

Allenatore Cantaluppi Roberto

Vice: Massimo Marcelli Fiori

Preparatore atletico: Ernesto Maspero

Dirigente accompagnatore: Castiglieri Emanuele

Fisioterapista: Davide Berlinghieri