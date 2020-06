Basket femminile l’esplosiva Giulia Maffenini per quest’anno dice stop

Basket femminile una cestista molto nota di casa, di Olgiate, nostra si ferma.

Basket femminile la guardia ex Comense è reduce da una stagione travagliata in A2 e preferisce con giocare nella stagione 2020/21

Si sta muovendo il mercato del basket femminile nostrano un pò in tutte le categorie anche se ancora poco si sa in merito a come e quando partirà la stagione 2020/21. Chi non sarà ai nastri di partenza della nuova stagione è una cestista di casa nostra tra le più forti e popolari degli ultimi anni. Stiamo parlando di Giulia Maffenini la talentuosa guardia di Olgiate Comasco classe 1992, cresciuta nelle giovanili del Pool Comense dove dopo aver vinto lo scudetto Under16 è arrivata fino alla serie A per poi imporsi nella realtà dei campionati di B (Cremona e Cantù) e sopratutto di A2 (tra Napoli, Sanga Milano e Carugate.

Già perché “Maffe” almeno per questa stagione ha deciso di fermarsi. “Sì purtroppo l’ultima stagione è stata molto travagliata per me. Con la maglia di Carugate ho potuto giocare la prima partita di campionato ma poi per un brutto infortunio mi sono dovuta fermare fino a gennaio. Il tempo di ricominciare e la pandemia ha costretto tutti alla sospensione. Inoltre a gennaio sono sta colpita da un grave lutto: ho perso il mio carissimo nonno che era il mio primo tifoso e non mancava mai alle mie partite”. Una stagione difficile che oltretutto non si è conclusa ma che ha portato Maffenini a questa scelta. “Sì almeno per questa stagione mi fermo un pò per i problemi fisici che ho avuto negli ultimi anni ma un pò anche come scelta di vita visto che voglio concentrarmi sul mio nuovo lavoro. Confesso che ad un certo punto mi era balenata l’idea di appendere le scarpe al chiodo poi mi sono detta.. vedremo mai dire mai. Chissà magari più avanti tornerò in campo”. A volare e segnare a tutta velocità come Giulia Maffenini ha sempre fatto nella sua carriera di cestista.