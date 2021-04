Basket femminile, Limonta Costa ieri ko con onore in casa contro Venezia

Basket femminile: si sono giocate gare1 dei quarti di finale playoff A1 donne.

Basket femminile il return match è in programma lunedì 19 nella città lagunare dove si giocherebbe anche l’eventuale bella il 22

Si sono chiuse le gare d’andata dei playoff del massimo campionato di basket femminile italiano. Niente da fare per l’esordiente Limonta Costa Masnaga che ieri sera ha ospitato gara1 dei quarti di finale contro la corazzata Venezia uscendo sconfitta per 58-78. Le lagunari di coach Ticchi hanno rispettato il pronostico ma dopo aver dominato la prima parte di gara hanno dovuto soffrire contro le pantere di coach Paolo Seletti trascinate da un’ottima Matilde Villa top scorer con 23 punti. Già lunedì 19 è in programma gara 2 a Venezia. Eventuale gara 3 sempre in laguna il 22 aprile.

Il tabellino di Limonta Costa Masnaga – Umana Reyer Venezia 58 – 78

(14-20, 24-45, 40-57, 58-78)

LIMONTA COSTA MASNAGA: Spreafico* 2 (0/2, 0/3), Villa, Villa* 23 (7/15, 1/2), Osazuwa 2 (0/2 da 2), Caloro, Del Pero* 1 (0/5, 0/4), Jablonowski* 14 (4/10, 2/4), Spinelli 5 (1/7, 1/1), Allievi, Toffali, Nunn* 11 (4/10, 1/1). All. Seletti .

UMANA REYER VENEZIA: Bestagno 9 (1/2 da 2), Carangelo NE, Howard* 22 (10/20, 0/1), Pan 3 (1/4, 0/3), Natali, Anderson* 7 (1/8, 1/3), Petronyte* 15 (7/11 da 2), Meldere, Attura* 9 (2/5, 1/3), Penna* 13 (2/4, 2/3). Allenatore: Ticchi.

Arbitri: Grazia L., Giovannetti G., Pallaoro L.

Con Schio già in semifinale per la rinuncia di San Martino di Lupari nelle altre due serie successo casalingo dell’Allianz Geas Sesto San Giovanni contro la Virtus Segafredo Bologna 87 – 59 e colpo esterno di Ragusa a Empoli per 54-50. Le Gare 2 sono in programma il 19/04 rispettivamente a Bologna e Ragusa; eventuali Gara 3 il 22/04/ sugli stessi campi.