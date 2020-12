Basket femminile Limonta Costa Masnaga lotta ma si arrende a Ragusa

Basket femminile i risultati del 10° turno d’andata del campionato di serie A1 donne.

Basket femminile rinviata la quarta gara per Lucca dell’assese Laura Spreafico

Mancano due partite per chiudere il 10° turno del campionato di serie A 1 di basket femminile italiano. Rinviata Battipaglia-Lucca con l’assese Laura Spreafico che deve recuperare ben 4 gare, domani si gioca il posticipo Schio-Geas. Intanto la Limonta Costa Masnaga si è dovuta arrendere dopo una buona prima parte di gara a Ragusa per 91-69. Il team capitanato dalla canturina Beatrice Del Pero tornerà in campo sabato 12 dicembre quando in casa ospiterà la matricola Campobasso per provare a tornare a gustare il sapore della vittoria.

Tabellino di Passalacqua Ragusa – Limonta Costa 91-69 (28-14, 49-32, 69-55)



Passalacqua Ragusa: Romeo 20, Marshall 6, Kuier 9, Santucci 12, Harrison 24, Consolini, Chessari ne, Baglieri ne, Bucchieri, Tagliamento 12, Nicolodi ne, Trucco 8. All: Recupido

Limonta Costa Masnaga: M. Villa 10, Del Pero 4, Nunn 29, N’Guessan 2, Jablonowski 2, Osazuwa 6, Toffali 4, Allievi 4, Spinelli 7, Kovatch 1. All: Seletti

Ecco il cartellone del 10° turno di A1

Sabato 5 dicembre Sassari-Empoli 67-77, Vigarano-Venezia 59-99; domenica 6 dicembre ore 16 Ragusa-Costa Masnaga 91-69, Broni-Bologna 59-81, Campobasso-San Martino di Lupari 49-70; 8 dicembre Schio-Geas; rinviata Battipaglia-Lucca,

Classifica

Venezia 20; Bologna 18; Schio 14; Empoli 12; Costa Masnaga, Geas, Ragusa 10; San Martino di Lupari 8; Campobasso 6; Sassari, Broni 4; Lucca 2; Vigarano, Battipaglia 0.

Ecco il cartellone del 11° turno di A1

Sabato 12 dicembre Sassari-Broni, ore 21 Costa Masnaga-Campobasso; domenica 13 Geas-Bologna, Venezia-Empoli, Lucca-Vigarano, San Martino-Battipaglia, Ragusa-Schio.