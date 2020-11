Basket femminile, Limonta Costa Masnaga-Sassari del 28 novembre anticipata alle ore 16.30

Nel palinsesto del campionato di serie A1 di basket femminile è arrivato, in giornata, un cambio di orario che interessa la Limonta Costa Masnaga, della capitana canturina Beatrice Del Pero. Ecco tutti i dettagli.

Basket femminile, la partita valevole per il 9° turno d’andata era prevista a Costa alle ore 21

La FIP (Federazione Italiana Pallacanestro) ha comunicato in mattinata infatti di aver deciso lo spostamento della gara in programma tra Limonta Costa Masnaga e Banco di Sardegna Sassari, prevista per sabato 28 novembre 2020, dalle ore 21 alle ore 16.30. La partita, valida per il 9° turno d’andata del massimo campionato italiano femminile, si svolgerà, come da protocollo, a porte chiuse, sul parquet di Costa Masnaga.