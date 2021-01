Basket femminile Limonta prepara la trasferta di Lucca. Sul mercato si pensa a Spreafico?

Basket femminile si è già aperto il 16° turno del campionato di A1 donne.

Basket femminile in settimana si sono già giocati due anticipi vinti da Venezia e Schio

Settimana “spezzatino” per il massimo campionato italiano di basket femminile che ha già aperto il suo 16° turno stagionale, il 3° del girone di ritorno. Si sono già giocati infatti ben due anticipi di lusso a metà settimana che hanno visto in campo le due prime della classe: mercoledì la capolista Venezia ha mantenuto la sua imbattibilità demolendo anche Campobasso e inanellando la sua 16esima vittoria consecutiva. Ieri invece è toccato alla Famila Schio andare a vincere sul difficile campo di Empoli salendo così al secondo posto solitario. Domani sabato 16 in campo Sassari-Ragusa mentre domenica toccherà alla Limonta Costa Masnaga che dopo aver aperto il girone di ritorno affrontando due corazzate come Bologna prima e Venezia poi, si prepara ad una trasferta più alla sua portata ma altrettanto tosta sul campo de Le Mura Lucca. Il team toscano di fatto naviga sul fondo con soli due punti in classifica e oltretutto da un mese ha perso anche la sua capitana l’ala di Asso Laura Spreafico che he deciso di lasciare la società toscana. A questo proposito gira voce che proprio Costa Masnaga sia interessata a Spreafico.

In attesa di news dal fronte mercato, la Limonta in questi giorni affinerà gli ultimi giochi e tattiche in vista della sfida di Lucca dove vuole tornare a vincere per difendere il suo posto playoff. Costa ora è all’8° posto dopo il successo nel recupero infrasettimanale di San Martino di Lupari contro Battipaglia.

Il cartellone del 16° turno, 3° di ritorno di A1

Mercoledì 13 gennaio Venezia-Campobasso 95-78; giovedì 14 Empoli-Schio 62-87; sabato 16 Sassari-Ragusa; domenica 17 ore 18 San Martino-Geas, Lucca-Costa Masnaga, Vigarano-Bologna, Battipaglia-Broni. Recupero dell’11° turno San Martino di Lupari-Battipaglia 89-81.

La classifica aggiornata di A1

Venezia 32, Schio* 26; Bologna, 24; Ragusa** 22, Empoli 18; Geas Sesto*, San Martino di Lupari 16; Limonta Costa Masnaga 14; Campobasso** 10; Broni ** 8, Sassari** 6; Le Mura Lucca****, Vigarano** 2; Battipaglia*** 0. (*una gara in meno).