Basket femminile Lisa Jablonowski nuovo rinforzo di energia per Costa Masnaga

Basket femminile novità ufficiale dal mercato del club biancorosso

Basket femminile la nazionale Lussemburghese arriva dalla NCAA dove ha giocato con l’Università di Virginia

Nuovo colpo di mercato per il grande basket femminile sul Lario. La notizia era nell’aria ma ora è diventata ufficiale il Basket Costa x l’Unicef ha annunciato l’ingaggio della prima straniera per la stagione 2020/21 che giocherà ancora in serie A1. Si tratta della giovane Lisa Jablonowski, classe 1997 e di nazionalità lussemburghese che arriva però direttamente da oltreoceano cove ha giocato nell’NCA con la maglia dell’Università di Virginia dove ha completato il suo ciclo di studi quadriennale. Statistiche molto interessanti negli ultimi due anni, dove Lisa ha dato un ottimo contributo alla squadra, con 8.2 punti, il 50% da due e 5.4 rimbalzi di media nel 2019/2020, migliorando le sue statistiche rispetto al 2018/2019, concluso invece a 7.2 punti e 6.3 rimbalzi a partita. Un rinforzo giovane di energia e talento in linea con la filosofia della società biancorossa che da sempre sposa la linea verde sempre più intrapresa dalla società in vista della costruzione del roster del prossimo anno. A Virginia, è stata soprannominata dallo staff tecnico “The Worm”, lo stesso nickname di Dennis Rodman perché abbina doti tecniche a energia atletica e intensità in ogni parte del campo.