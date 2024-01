Basket Femminile: l'Italia 3vs3 con l'assese Spreafico conosce le avversarie del girone Preolimpico

La nazionale italiana 3vs3 di basket femminile conosce i suoi avversari sulla strada verso Parigi. La FIBA ha infatti ufficializzato i gironi del torneo preolimpico che si svolgerà a maggio in Ungheria a Debrecen dove scenderà in campo anche l'Italia tra le cui fila giocherà anche l'assese Laura Spreafico sotto la regia di coach Andrea Capobianco. Le azzurre sono state inserite nella Pool D con Israele, Ungheria e Paesi Bassi. e sfide si giocheranno dal 16 al 19 maggio e qualificheranno solo tre nazionali per i Giochi Olimpici di Parigi (30 luglio-5 agosto).

Questi i quattro gironi a Debrecen