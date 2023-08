Basket femminile, l'Italia 3x3 di Laura Spreafico stoppata in semifinale dal Canada

Basket femminile: si è giocata una nuova tappa delle Fiba Women’s Series 2023 a Quebec City.

Basket femminile: ora le azzurre sono volate a Baku per giocare un altro torneo

E' stato stoppato in semifinale il cammino della Nazionale italiana di basket femminile 3x3 nella penultima tappa delle Women’s Series 2023 che si è giocata nei giorni scorsi a Quebec City. Nel team azzurro presente anche la cestista di Asso ex Comense Laura Spreafico che dopo una prima parte positiva e il successo nei quarti di finale contro la Nuova Zelanda per 21-12 si è dovuta fermare proprio in semifinale battute dalle padrone di casa del Canada per 14-20 che poi si è aggiudicata il torneo superando gli Stati Uniti Under 24 in finale.

Nella fase a gironi erano arrivate due vittorie e una sconfitta: dopo le vittorie con Polonia (20-15) e Cile (16-15), la prima sconfitta con la Germania dopo un supplementare (15-16). Queste le squadre partecipanti alla tappa canadese: Italia, Canada, Germania, Polonia, Usa Under 24, Romania, Cile, Nuova Zelanda.

Ora la nazionale italiana con Laura Spreafico è volata a Baku per un’altra tappa delle Women’s Series, in programma martedì 22 e mercoledì 23 agosto 2023.

Tutti i risultati delle azzurre alla tappa in Canada

Semifinale Italia-Canada 14-20 (Spreafico 9)

Quarto di finale Italia-Nuova Zelanda 21-12 (Spreafico 3)

I risultati della prima giornata girone eliminatorio

Italia-Polonia 20-15 (Spreafico 4)

Italia-Cile 16-15 ( Spreafico 2)

Italia-Germania 15-16 dts (Spreafico 1)

Torneo FIBA Women’s Series presso Baku Boulevard –Neftchiler Avenue

Squadre Partecipanti: Italia, Cina, Francia, Neftchi (Azerbaigian), Germania, Sc Yuanda (Cina), Dusseldorf Zoos (Germania), Lituania, Polonia, Rep. Ceca, Israele, Malesia, Romania, Azerbaijan, Ucraina,Thailandia

24 agosto Rientro a Roma e Fine Raduno.