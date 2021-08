Basket femminile l'Italia della brianzola Meriem Nasaroui torna al successo e doma il Brasile

Basket femminile buone notizie dalla nostra nazionale ai Mondiali Under19 in Ungheria.

Basket femminile le azzurrine oggi giocano la semifinale per il 9° posto contro il Giappone alle ore 17

Buone notizie per il basket femminile italiano dai Mondiali Under19 in corso di svolgimento in Ungheria. Ieri sera infatti l'Italia in gioca anche la lunga canturina Meriem Nasraoui è tornata al successo, dopo due sconfitte di fila, battendo il Brasile per 71-43 nel primo impegno del girone che assegna i posti dal nono al dodicesimo. Nasraoui protagnista e in doppia cifra segnando 10 punti. L'Italia torna in campo già oggi pomeriggio alle ore 17 per affrontare il Giappone (diretta sul canale YouTube FIBA): in palio la qualificazione alla finalina per il 9-10° posto di domenica 15 agosto.

Il tabellino di Italia-Brasile 71-43 (15-14; 18-7; 16-5; 22-17)

Italia: Allievi 12 (3/5, 2/3), Bovenzi 3 (0/6, 1/4), Colognesi 4 (2/5), Leonardi 6 (0/2, 2/5), Mbengue 4 (1/9), Egwoh 2 (1/4), Nasraoui 10 (5/7), Natali 11 (4/8, 1/3), Nativi 8 (1/2, 2/3), Spinelli ne, Panzera 8 (4/7, 0/3), Turel 3 (0/2, 1/2). All. Riccardi

Brasile: Aneas 2 (0/1, 0/6), Soares 3 (1/3, 0/1), Da Silva 4 (2/4, 0/1), Neves da Oliveira 2 (1/4, 0/1), Maisa Pereira 13 (3/9), Autran (0/1 da 3), Paula de Oliveira 4 (1/2 da 3), Do Santos (0/3, 0/3), Francisco de Oliveira 8 (3/8), Goncalves (0/1 da 3), Maiara Pereira 6 (2/8, 0/1), Rechembak 1 (0/1, 0/1). All. Cavalcanti

Ottavi di finale

Giappone-Spagna 64-71

Corea-Mali 46-87

Francia-Canada 72-79

Brasile-Repubblica Ceca

Cina Taipei-Stati Uniti 45-129

Italia-Ungheria 48-54

Russia-Egitto 85-55

Australia-Argentina 66-35

Quarti di finale

Ungheria-Repubblica Ceca 78-71

Stati Uniti-Spagna 98-71

Canada-Australia 61-72

Mali-Russia 69-47

Semifinali

Australia-Mali

Stati Uniti-Ungheria

Le Azzurre

#5 Giorgia Bovenzi (2002, P, 1.65, Virtus Aprilia)

#7 Francesca Leonardi (2002, A/G, 1.82, Reyer Venezia Mestre)

#8 Vittoria Allievi (2003, A/G, 1.80, Basket Costa)

#9 Giulia Natali (2002, G, 1.77, Reyer Venezia Mestre)

#10 Anna Turel (2002, P/G, 1.74, Libertas Sporting Basket School)

#12 Martina Spinelli (2002, A/C, 1.89, Basket Costa)

#13 Silvia Nativi (2002, G, 1.81, Galli Basket)

#14 Ilaria Panzera (2002, G, 1.80, Geas Sesto San Giovanni)

#16 Ndack Mbengue (2003, C, 1.90, Team Birmingham Elite – Gran Bretagna)

#18 Meriem Nasraoui (2002, A/C, 1.85, Basket Costa)

#19 Silvia Colognesi (2002, C, 1.81, Basket Costa)

#20 Ashley Chinenye Egwoh (2002, C, 1.91, Cestistica Campobasso)

Lo Staff azzurro

Capo Delegazione: Massimo Protani

Allenatore: Roberto Riccardi

Assistenti: Giuseppe Piazza, Angela Gianolla

Preparatore fisico: Davide Bocci

Medico: Attilio Maurano

Fisioterapista: Stefania Muzzetta

Team Manager: Emanuele Cecconi