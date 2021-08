Basket femminile l'Italia della brianzola Meriem Nasraoui chiude all'11° posto ai Mondiali U19

Basket femminile si è conclusa ieri l'avventura della nazionale giovanile al torneo iridato in Ungheria.

Basket femminile le azzurre nella finalina di consolazione hanno superato l'Egitto per 80-66 con 8 punti della lunga canturina

Si è chiusa con l'11° posto l'avventura dell'Italia del basket femminile ai mondiali Under19 che si sono svolti a Debrecen inUngheria. La nazionale azzurra con la brianzola Meriem Nasraoui in campo, ieri ha finito in bellezza il suo non facile torneo iridato battendo nella finalina di consolazione l'Egitto per 80-66. Per Nasaraoui ieri 8 punti. Per la cronaca il titolo di campione del mondo è stato vinto dagli Stati Uniti che in finale hanno regolato Australia, due squadre tra l'altro inserite nello stesso girone dell'Italia. Bronzo alle padrone di casa dell'Ungheria, davanti al sorprendente Mali.

Il tabellino della Finale 11°12° posto

Italia-Egitto 80-66 (21-23; 24-13; 18-13; 17-17)

Italia: Allievi 7 (3/6), Bovenzi 5 (1/2, 1/2), Colognesi 7 (3/6), Leonardi (0/1, 0/2), Mbengue 6 (3/6), Egwoh 6 (2/9), Nasraoui 8 (4/8), Natali 13 (4/7, 1/2, Nativi 11 (4/6, 1/3), Panzera 9 (3/9, 1/5), Turel 8 (2/3, 1/1). All. Riccardi

Egitto: Bahgat, Elfiky (0/2), Abdellatif 8 (2/4, 0/3), Hussein 17 (6/13), Ismail 11 (4/8, 0/3), Kabil 18 (7/9, 1/6), Abdellhamid 4 (2/2), Elgharini 2 (1/3, 0/1), Mossad (0/3 da 3), Sadek ne, Hala Yassine 6 (1/4, 1/2), Hager Yassine (0/3, 0/2). All. Azmy.

Ottavi di finale

Giappone-Spagna 64-71

Corea-Mali 46-87

Francia-Canada 72-79

Brasile-Repubblica Ceca

Cina Taipei-Stati Uniti 45-129

Italia-Ungheria 48-54

Russia-Egitto 85-55

Australia-Argentina 66-35

Quarti di finale

Ungheria-Repubblica Ceca 78-71

Stati Uniti-Spagna 98-64

Canada-Australia 61-72

Mali-Russia 69-47

Semifinali

Australia-Mali 62-50

Stati Uniti-Ungheria 75-42

Finale 3-4 posto

Ungheria-Mali 88-67

Finale 1-2 posto

Stati Uniti-Australia 70-52

Classifica finale

1. Stati Uniti

2. Australia

3. Ungheria

4. Mali

5. Canada

6. Repubblica Ceca

7. Spagna

8. Russia

9. Giappone

10. Francia

11. Italia

12. Egitto

13. Corea

14. Cina Taipei

15. Argentina

16. Brasile

Le Azzurre

#5 Giorgia Bovenzi (2002, P, 1.65, Virtus Aprilia)

#7 Francesca Leonardi (2002, A/G, 1.82, Reyer Venezia Mestre)

#8 Vittoria Allievi (2003, A/G, 1.80, Basket Costa)

#9 Giulia Natali (2002, G, 1.77, Reyer Venezia Mestre)

#10 Anna Turel (2002, P/G, 1.74, Libertas Sporting Basket School)

#12 Martina Spinelli (2002, A/C, 1.89, Basket Costa)

#13 Silvia Nativi (2002, G, 1.81, Galli Basket)

#14 Ilaria Panzera (2002, G, 1.80, Geas Sesto San Giovanni)

#16 Ndack Mbengue (2003, C, 1.90, Team Birmingham Elite – Gran Bretagna)

#18 Meriem Nasraoui (2002, A/C, 1.85, Basket Costa)

#19 Silvia Colognesi (2002, C, 1.81, Basket Costa)

#20 Ashley Chinenye Egwoh (2002, C, 1.91, Cestistica Campobasso)

Lo Staff azzurro

Capo Delegazione: Massimo Protani

Allenatore: Roberto Riccardi

Assistenti: Giuseppe Piazza, Angela Gianolla

Preparatore fisico: Davide Bocci

Medico: Attilio Maurano

Fisioterapista: Stefania Muzzetta

Team Manager: Emanuele Cecconi