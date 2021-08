 Basket femminile l'Italia della brianzola Meriem Nasraoui oggi sfida il Brasile alle ore 14

Basket femminile nel primo pomeriggio torna in campo la nazionale giovanile ai Mondiali Under19 in Ungheria.

Basket femminile le azzurre dopo il ko negli ottavi ora puntano a chiudere il torneo iridato al nono posto

Oggi nel primo pomeriggio torna in campo la nazionale italiana di basket femminile impegnata nei mondiali Under19 a Debrecen in Ungheria. La squadra azzurra di cui fa parte anche la cestista canturina Meriem Nasrauoi dopo aver perso negli ottavi di finale mercoledì contro le padroni di casa per 48-54, oggi cerca riscatto contro il Brasile nel primo match di consolazione che vale la corsa verso il 9° posto. La sfida prevista per le ore 17 è stata anticipata alle ore 14 (diretta sul canale YouTube della FIBA). Il Brasile ha perso mercoledì scorso il suo ottavo di finale contro la Repubblica Ceca per 64-74.

Tutti i risultati degli Ottavi di finale

Giappone-Spagna 64-71

Corea-Mali 46-87

Francia-Canada 72-79

Brasile-Repubblica Ceca 64-74

Cina Taipei-Stati Uniti 45-129

Italia-Ungheria 48-54

Russia-Egitto 85-55

Australia-Argentina 66-35

Quarti di finale per i primi 8 posti

Ungheria-Repubblica Ceca

Stati Uniti-Spagna

Canada-Australia

Mali-Russia

Quarti di finale per i posti dal 9° al 16°

Cina Taipei-Giappone

Italia-Brasile

Argentina-Francia

Egitto -Corea del Sud

Le altre partite dell'Italia

Prima giornata (7 agosto)

Italia-Stati Uniti 37-96

Australia-Egitto 99-28

Seconda giornata (8 agosto)

Egitto-Italia 73-81 d1ts

Stati Uniti-Australia 99-59

Terza giornata (10 agosto)

Italia-Australia 42-58

Egitto-Stati Uniti 97-36

Classifica: Stati Uniti 3-0, Australia 2-1; Italia 1-2; Egitto 0-3.

Le Azzurre

#5 Giorgia Bovenzi (2002, P, 1.65, Virtus Aprilia)

#7 Francesca Leonardi (2002, A/G, 1.82, Reyer Venezia Mestre)

#8 Vittoria Allievi (2003, A/G, 1.80, Basket Costa)

#9 Giulia Natali (2002, G, 1.77, Reyer Venezia Mestre)

#10 Anna Turel (2002, P/G, 1.74, Libertas Sporting Basket School)

#12 Martina Spinelli (2002, A/C, 1.89, Basket Costa)

#13 Silvia Nativi (2002, G, 1.81, Galli Basket)

#14 Ilaria Panzera (2002, G, 1.80, Geas Sesto San Giovanni)

#16 Ndack Mbengue (2003, C, 1.90, Team Birmingham Elite – Gran Bretagna)

#18 Meriem Nasraoui (2002, A/C, 1.85, Basket Costa)

#19 Silvia Colognesi (2002, C, 1.81, Basket Costa)

#20 Ashley Chinenye Egwoh (2002, C, 1.91, Cestistica Campobasso)