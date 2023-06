Basket femminile: chiusi i gironi eliminatori ora spazio agli spareggi al Women’s EuroBasket.

Basket femminile: l'Italia di Laura Spreafico stasera agli Europei sfida il Montenegro

Giornata importante per il basket femminile italiano che in serata tifa la nazionale azzurra che agli Europei 2023 insegue l'accesso ai quarti di finale. Dopo aver chiuso ieri il girone eliminatorio con la sconfitta onorevole contro il Belgio per 72-64, l'Italia della cestista di Asso Laura Spreafico si è classificata al terzo posto nel girone B e accede così allo spareggio che stasera alle ore 20 a Tel Aviv la vedrà opposta al Montenegro che vale un posto per la fase finale di Lubiana (Slovenia). Palla a due alla Shlomo Arena alle ore 20.00 italiane, le 21 a Tel Aviv (diretta RaiSport, Eleven Sports, DAZN e SkySport).

Il tabellino di Belgio-Italia 72-64

Parziali 26-22; 43-39; 54-44

Belgio: Ramette ne, Delaere* 4 (1/4), Resimont (0/1 da 3), Meesseman* 20 (8/16, 1/3), Linskens* 13 (4/7), Mununga 4 (2/3), Geldof 2 (0/1), Be. Massey (0/1 da 3), Lisowa Mbaka, Bi. Massey, Vanloo* 23 (2/2, 5/9), Allemand* 6 (2/6, 0/3). All. Meziane

Italia: Keys* 10 (2/4, 2/3), Villa (0/1), Bestagno 1, Verona 4 (2/6, 0/2), Zandalasini* 11 (3/6, 1/9), Pan 6 (0/1, 1/2), Trucco ne, Cubaj 5 (2/6), Santucci* 2 (1/2, 0/1), Fassina ne, Andrè* 17 (7/11), Spreafico* 8 (2/3, 1/5). All. Lardo

I risultati del girone B

1° turno giovedì 15 giugno

Italia-Repubblica Ceca 58-61, Belgio Israele 108-59

2° turno venerdì 16 giugno

Italia-Israele 88-68, Belgio-Repubblica Ceca 84-41

3° turno domenica 18 giugno

Ore 14-15 Italia-Belgio 64-72, Israele -Repubblica Ceca 52-61

Classifica del Girone B

Belgio 6 punti

Repubblica Ceca 4

Italia,2

Israele 0.

Spagna, Belgio, Francia e Ungheria si sono qualificate direttamente ai Quarti di finale, che si giocheranno il 22 giugno alla Stozice Arena.

Questo il programma degli spareggi:

Lunedì 19 giugno

Italia-Montenegro (Tel Aviv, ore 20.00), Grecia-Repubblica Ceca (Tel Aviv, ore 17.00)

Martedì 20 giugno

Germania-Slovacchia (Lubiana, ore 18.00), Gran Bretagna-Serbia (Lubiana, ore 21.00)

Chi vince tra Italia e Montenegro incrocia la Francia nei Quarti di finale.

Le 12 convocate azzurre per gli Europei

0 JASMINE KEYS 1997 ala

2 MATILDE VILLA 2004 play

4 MARTINA BESTAGNO 1990 centro

8 COSTANZA VERONA1999 plat

9 CECILIA ZANDALASINI 1996 ala

11 FRANCESCA PAN1997 guardia

12 VALERIA TRUCCO 1999 ala/centro

13 LORELA CUBAJ 1999 centro

18 MARIELLA SANTUCCI 1997 play

19 MARTINA FASSINA 1997 guardia

22 OLBIS ANDRÈ 1999 centro

23 LAURA SPREAFICO 1991 guardia/ala

Il programma azzurro

13 giugno partenza per Tel Aviv

14 giugno Allenamenti

15 giugno Ore 15.00 1° turno Italia-Repubblica Ceca

16 giugno Ore 15.30 2° turno Israele-Italia

17 giugno Allenamenti

18 giugno Ore 15.15 3° turno Belgio-Italia

19 giugno spareggio Italia-Montenegro

20 giugno Trasferimento a Lubiana (Slovenia)

22 giugno Quarti di finale

24 giugno Semifinali

25 giugno Finali

26 giugno Trasferimento in Italia e fine raduno