Basket femminile l'Italia di Meriem Nasraoui ko con il Giappone e ora gioca per l'11° posto

Basket femminile i mondiali Under19 in Ungheria sono arrivati all'epilogo per la nostra nazionale.

Basket femminile oggi alle 14.30 per le azzurre finalina di consolazione contro l'Egitto già battuto nel girone inziale

L'Italia Under19 del basket femminile gioca oggi la finalina per l'11° posto ai Mondiali in Ungheria che si concludono proprio nella giornata odierna. Ieri infatti le azzurre con la brianzola Meriem Nasraoui in campo hanno perso la semifinale di consolazione per il 9° posto contro il Giappone in maniera netta per 88-51 (Nasraoui 4 punti) e quindi questo pomeriggio scenderanno in campo per l'ultimo impegno alle ore 14.30 contro l'Egitto che ieri ha perso contro la Francia: in palio l'undicesimo posto. Ricordiamo che l'Italia aveva già battuto nel girone eliminatorio l'Egitto ma dopo un overtime per 81-73. Da segnalare che la finale per il titolo metterà oggi di fronte Stati Uniti e Australia che erano entrambe proprio nel girone iniziale con l'Italia che comunque può dire di aver affrontato le due regine mondiali Under19.

Il tabellino di Giappone-Italia 88-51 (26-10; 13-13; 26-13; 23-15)

Giappone: Yamada 4 (2/3, 0/3), Shiotani 5 (2/2), Ogita 15 (0/1, 5/9), Santa 7 (1/4, 1/2), Sato 9 (0/1, 3/5), Emura 14 (4/6, 2/3), Hayashi 8 (2/7 da 3), Tateyama 7 (2/2), Hirashita 6 (1/2, 1/4), Awatani 4 (2/3), Tanaka 9 (4/6), Matsumoto ne. All.Yabuuchi

Italia: Allievi 5 (2/5, 0/1), Bovenzi 8 (3/4, 0/2), Colognesi (0/2), Leonardi 2 (1/1, 0/1), Mbengue 2 (1/4), Egwoh (0/3), Nasraoui 4 (2/4, 0/1), Natali 5 (1/2, 1/7), Nativi (0/1, 0/1), Panzera 18 (3/8, 4/11), Turel 7 (2/3, 1/3). All. Riccardi.

Ottavi di finale

Giappone-Spagna 64-71

Corea-Mali 46-87

Francia-Canada 72-79

Brasile-Repubblica Ceca

Cina Taipei-Stati Uniti 45-129

Italia-Ungheria 48-54

Russia-Egitto 85-55

Australia-Argentina 66-35

Quarti di finale

Ungheria-Repubblica Ceca 78-71

Stati Uniti-Spagna 98-64

Canada-Australia 61-72

Mali-Russia 69-47

Semifinali

Australia-Mali 62-50

Stati Uniti-Ungheria 75-42

Finali

1°-2° posto Stati Uniti- Australia

3°-4° posto Ungheria-Mali

Le Azzurre

#5 Giorgia Bovenzi (2002, P, 1.65, Virtus Aprilia)

#7 Francesca Leonardi (2002, A/G, 1.82, Reyer Venezia Mestre)

#8 Vittoria Allievi (2003, A/G, 1.80, Basket Costa)

#9 Giulia Natali (2002, G, 1.77, Reyer Venezia Mestre)

#10 Anna Turel (2002, P/G, 1.74, Libertas Sporting Basket School)

#12 Martina Spinelli (2002, A/C, 1.89, Basket Costa)

#13 Silvia Nativi (2002, G, 1.81, Galli Basket)

#14 Ilaria Panzera (2002, G, 1.80, Geas Sesto San Giovanni)

#16 Ndack Mbengue (2003, C, 1.90, Team Birmingham Elite – Gran Bretagna)

#18 Meriem Nasraoui (2002, A/C, 1.85, Basket Costa)

#19 Silvia Colognesi (2002, C, 1.81, Basket Costa)

#20 Ashley Chinenye Egwoh (2002, C, 1.91, Cestistica Campobasso)