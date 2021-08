Basket femminile l'Italia di Meriem Nasraoui sfida la Australia per il 2° posto nel girone

Basket femminile terza giornata chiave per la nazionale azzurra ai Mondiali Under19 in Ungheria.

Basket femminile la sfida odierna è in programma alle ore 20.30 poi da domani le gare valide per gli ottavi di finale

Il basket femminile italiano oggi fa il tifo per la nazionale azzurra Under19 con la cestista lariana Meriem Nasraoui che ai Mondiali in corso di svolgimento in Ungheria cerca il passaggio ai quarti di finale come seconda forza del suo girone. Ma non sarà facile per Nasraoui e compagne visto che l'avversario di questa sera alle ore 20.30 è di quelli tosti: l'Australia che divide il secondo posto del girone A con le azzurre alle spalle degli Stati Uniti. Chi vince arriva secondo, chi perde è terzo, e negli ottavi di finale affronterà la terza o seconda classificata del girone B composto nell'ordine da Russia, Ungheria, Argentina a Cina Taipei.

Il calendario del Mondiale

Prima giornata (7 agosto)

Italia-Stati Uniti 37-96

Australia-Egitto 99-28

Prima giornata (8 agosto)

Egitto-Italia 73-81 d1ts

Stati Uniti-Australia 99-59

Terza giornata (10 agosto)

Ore 20.30 Italia-Australia

Ore 20.30 Egitto-Stati Uniti

Ottavi di finale

Mercoledì 11 agosto

1A-4B

2A-3B

3A-2B

4A-1B

Classifica girone A

Stati Uniti 2-0;

Australia, Italia 1-1;

Egitto 0-2.

Classifica girone B

Russia 2-0;

Unfheria, Argentina 1-1;

Cina Taipei 0-2.

Le Azzurre

#5 Giorgia Bovenzi (2002, P, 1.65, Virtus Aprilia)

#7 Francesca Leonardi (2002, A/G, 1.82, Reyer Venezia Mestre)

#8 Vittoria Allievi (2003, A/G, 1.80, Basket Costa)

#9 Giulia Natali (2002, G, 1.77, Reyer Venezia Mestre)

#10 Anna Turel (2002, P/G, 1.74, Libertas Sporting Basket School)

#12 Martina Spinelli (2002, A/C, 1.89, Basket Costa)

#13 Silvia Nativi (2002, G, 1.81, Galli Basket)

#14 Ilaria Panzera (2002, G, 1.80, Geas Sesto San Giovanni)

#16 Ndack Mbengue (2003, C, 1.90, Team Birmingham Elite – Gran Bretagna)

#18 Meriem Nasraoui (2002, A/C, 1.85, Basket Costa)

#19 Silvia Colognesi (2002, C, 1.81, Basket Costa)

#20 Ashley Chinenye Egwoh (2002, C, 1.91, Cestistica Campobasso)

Le squadre di club si riferiscono alla stagione 2020/21

Lo Staff azzurro

Capo Delegazione: Massimo Protani

Allenatore: Roberto Riccardi

Assistenti: Giuseppe Piazza, Angela Gianolla

Preparatore fisico: Davide Bocci

Medico: Attilio Maurano

Fisioterapista: Stefania Muzzetta

Team Manager: Emanuele Cecconi