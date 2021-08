Basket femminile l'Italia di Nasraoui k.o. agli ottavi contro l'Ungheria

Basket femminile brutte notizie per la nostra nazionale giovanile ai Mondiali Under19.

Basket femminile le azzurre con la canturina in campo ora giocheranno venerdì 13 contro il Brasile per il nono posto

Brutte notizie per il basket femminile italiano e nostrano arrivano da Debrecen dove negli ottavi di finale del Mondiale Under 19 si è fermata la corsa della nazionale azzurra che ha nelle sue file schiera anche la cestista brianzola Meriem Nasraoui. Purtroppo ieri infatti Meriem e compagne hanno perso la sfida per i quarti di finale contro le padroni di casa dell'Ungheria con il punteggio di 48-54 e ora torneranno in campo venerdì 13 agosto alle ore 17.00 contro il Brasile, per la corsa al nono posto (diretta sul canale YouTube della FIBA). Per la canturina Nasraoui ieri 6 punti contro l'Ungheria.

Il tabellino di Italia-Ungheria 48-54 (16-22; 9-11; 14-9; 9-12)

Italia: Allievi (0/1), Bovenzi 7 (1/6, 1/5), Colognesi 2 (1/2), Leonardi 2 (1/2, 0/1), Mbengue 3 (1/5), Egwoh ne, Nasraoui 6 (3/7, 0/1), Natali 14 (4/10, 1/4), Nativi (0/1), Panzera 14 (3/13, 2/3), Spinelli ne, Turel. All. Riccardi

Ungheria: Sitku 2 (1/2), Keita 4 (2/4, 0/2), Rozman ne, Miklos 6 (2/5 da 3), Dombai 13 (3/5, 2/5), Krasovec 3 (1/2), Rakita 3 (1/1 da 3), Gyongyosi ne, Telegdy, Boros 10 (1/7, 2/8), Madar 13 (4/10), Holcz (0/1, 0/1). All.

Tutti i risultati degli Ottavi di finale

Giappone-Spagna 64-71

Corea-Mali 46-87

Francia-Canada 72-79

Brasile-Repubblica Ceca

Cina Taipei-Stati Uniti 45-129

Italia-Ungheria 48-54

Russia-Egitto 85-55

Australia-Argentina 66-35

Quarti di finale

Ungheria-Repubblica Ceca

Stati Uniti-Spagna

Canada-Australia

Mali-Russia

Prima giornata (7 agosto)

Italia-Stati Uniti 37-96

Australia-Egitto 99-28

Seconda giornata (8 agosto)

Egitto-Italia 73-81 d1ts

Stati Uniti-Australia 99-59

Terza giornata (10 agosto)

Italia-Australia 42-58

Egitto-Stati Uniti 97-36

Classifica: Stati Uniti 3-0, Australia 2-1; Italia 1-2; Egitto 0-3.

Le Azzurre

#5 Giorgia Bovenzi (2002, P, 1.65, Virtus Aprilia)

#7 Francesca Leonardi (2002, A/G, 1.82, Reyer Venezia Mestre)

#8 Vittoria Allievi (2003, A/G, 1.80, Basket Costa)

#9 Giulia Natali (2002, G, 1.77, Reyer Venezia Mestre)

#10 Anna Turel (2002, P/G, 1.74, Libertas Sporting Basket School)

#12 Martina Spinelli (2002, A/C, 1.89, Basket Costa)

#13 Silvia Nativi (2002, G, 1.81, Galli Basket)

#14 Ilaria Panzera (2002, G, 1.80, Geas Sesto San Giovanni)

#16 Ndack Mbengue (2003, C, 1.90, Team Birmingham Elite – Gran Bretagna)

#18 Meriem Nasraoui (2002, A/C, 1.85, Basket Costa)

#19 Silvia Colognesi (2002, C, 1.81, Basket Costa)

#20 Ashley Chinenye Egwoh (2002, C, 1.91, Cestistica Campobasso)