Basket femminile l'Italia di Nasraoui k.o con l'Australia e oggi sfida l'Ungheria agli ottavi

Basket femminile si è chiusa ieri la prima fase dei Mondiali Under19 a Debrecen.

Basket femminile archiviato il secondo ko iridato le azzurre alle 17.30 cercano il pass per i quarti contro le forti magiare

Niente da fare per la nazionale italiana di basket femminile che ieri nel 3° turno dei Mondiali Under19 incorso di svolgimento a Debrecen in Ungheria ha dovuto incassare la seconda sconfitta dopo quella con gli Stati Uniti e arrendersi all'Australia per 42-58. Le azzurre tra cui gioca anche la lunga brianzola Meriem Nasraoui hanno così chiuso al terzo posto il girone A e oggi negli ottavi di finale affrontano alle ore 17.30 le padrone di casa dell'Ungheria (diretta sul canale YouTube della FIBA) arrivate seconde nel girone B. Nel match di ieri Nasraoui ha segnato 7 punti.

Il tabellino di Italia-Australia 42-58 (9-15; 17-15; 9-16; 7-12)

Italia: Allievi (0/1), Bovenzi 4 (1/5, 0/5), Colognesi (0/4), Leonardi 2 (1/3, 0/2), Mbengue 5 (2/3), Egwoh ne, Nasraoui 7 (3/10), Natali 8 (2/7, 1/1), Nativi 2 (1/2, 0/2), Panzera 10 (2/9, 2/6), Spinelli 4 (2/8), Turel (0/2). All. Riccardi

Australia: Deeble 6 (1/3, 1/4), Loughridge 10 (4/7, 0/1), Melbourne 9 (4/8, 0/4), Prior 8 (3/6), Puoch 5 (2/4), Borlase 7 (2/5, 1/1), Dunn ne, Evans 8 (1/2, 1/3), Morgan ne, Pollerd 3 (0/1, 1/2), Rees 2 (1/1), Swain ne. All. Herbert



Il calendario azzurro

Prima giornata (7 agosto)

Italia-Stati Uniti 37-96

Australia-Egitto 99-28

Seconda giornata (8 agosto)

Egitto-Italia 73-81 d1ts

Stati Uniti-Australia 99-59

Terza giornata (10 agosto)

Italia-Australia 42-58

Egitto-Stati Uniti 36-97

Classifica del girone A

Stati Uniti 3-0,

Australia 2-1

Italia 1-2

Egitto 0-3

Oggi gli Ottavi di finale

Ore 11.00 Giappone-Spagna

Ore 11.30 Corea-Mali

Ore 14.00 Francia-Canada

Ore 14.30 Brasile-Repubblica Ceca

Ore 17.00 Cina Taipei-Stati Uniti

Ore 17.30 Italia-Ungheria

Ore 20.00 Russia-Egitto

Ore 20.30 Australia-Argentina

Le Azzurre ai Mondiali

#5 Giorgia Bovenzi (2002, P, 1.65, Virtus Aprilia)

#7 Francesca Leonardi (2002, A/G, 1.82, Reyer Venezia Mestre)

#8 Vittoria Allievi (2003, A/G, 1.80, Basket Costa)

#9 Giulia Natali (2002, G, 1.77, Reyer Venezia Mestre)

#10 Anna Turel (2002, P/G, 1.74, Libertas Sporting Basket School)

#12 Martina Spinelli (2002, A/C, 1.89, Basket Costa)

#13 Silvia Nativi (2002, G, 1.81, Galli Basket)

#14 Ilaria Panzera (2002, G, 1.80, Geas Sesto San Giovanni)

#16 Ndack Mbengue (2003, C, 1.90, Team Birmingham Elite – Gran Bretagna)

#18 Meriem Nasraoui (2002, A/C, 1.85, Basket Costa)

#19 Silvia Colognesi (2002, C, 1.81, Basket Costa)

#20 Ashley Chinenye Egwoh (2002, C, 1.91, Cestistica Campobasso)

Lo Staff azzurro

Capo Delegazione: Massimo Protani

Allenatore: Roberto Riccardi

Assistenti: Giuseppe Piazza, Angela Gianolla

Preparatore fisico: Davide Bocci

Medico: Attilio Maurano

Fisioterapista: Stefania Muzzetta

Team Manager: Emanuele Cecconi