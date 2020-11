Basket femminile, L’Italia e l’assese Laura Spreafico più vicine agli Europei

Il basket femminile italiano può sorridere, grazie alla nuova impresa dell’Italia maggiore. Le azzurre di coach Lino Lardo tornano infatti dalla bolla di Riga con due vittorie, l’ultima conquistata ieri sera contro la capolista del girone A, la Repubblica Ceca, per 69-63, che permette di agganciarla in classifica.

Basket femminile, la vittoria di ieri avvicina le azzurre agli Europei 2021

Tra le azzurre ieri è scesa in campo anche l’Assese ex Comense Laura Spreafico, con la canotta numero 6, che ha potuto condividere con le sue compagne di squadra questa impresa: l’Italia, infatti, non batteva le ceche dal 1995 in competizioni ufficiali. Ma soprattutto, questa vittoria avvicina l’ItalRosa agli europei dell’anno prossimo. Per qualificarci al prossimo Europeo basterà vincere le due partite che a febbraio le azzurre giocheremo “in casa”, ma verosimilmente in un’altra bolla, contro Danimarca e Romania. Questo perché, nonostante il primo posto del girone sia della Repubblica Ceca per differenza canestri, l’Italia, chiudendo con un bilancio di 5 vittorie contro una sola sconfitta, sicuramente si qualificherebbe come una delle migliori cinque seconde classificate dei nove gruppi.

I tabellini di Repubblica Ceca-Italia 63-69 (19-16, 13-19, 15-15, 16-19)

Rep. Ceca: Brezinova 10 (2/3, 1/6), Krejzova, Bartakova* 5 (2/5, 0/1), Adamcova* (0/1), Elhotova* 25 (4/7, 5/8), Mircova, Berankova ne, Stoupalova* 4 (2/6, 0/1), Matuskova 7 (2/5, 1/5), Holubova ne, Reisingerova* 12 (5/8), Zaplatova ne. All: Svitek

Italia: Romeo (0/1 da tre), Bestagno* 5 (1/5, 0/2), Carangelo* 11 (0/1, 3/6), Spreafico ne, Zandalasi-ni* 12 (3/9, 1/3), Pan* 6 (0/1, 2/4), Crippa, Madera ne, Andrè 4 (2/4), Cinili* 6 (3/4, 0/2), Attura 20 (5/6, 2/4), Penna 5 (1/4, 1/1). All: Lardo

Arbitri: Alfred Jovovic (Croazia), Elena Chernova (Russia), Mehmet Sahin (Turchia)

Danimarca-Romania 91-74 (19-27, 18-17, 31-14, 23-16)

Le Azzurre a Riga

#3 Nicole Romeo (1989, 170, P, Passalacqua Ragusa)

#4 Martina Bestagno (1990, 189, C, Umana Reyer Venezia)

#5 Debora Carangelo (1992, 168, P, Umana Reyer Venezia)

#6 Laura Spreafico (1991, 180, A, Gesam Gas e Luce Lucca)

#9 Cecilia Zandalasini (1996, 185, A, Fenerbahce – Turchia)

#11 Francesca Pan (1997, 185, G/A, Umana Reyer Venezia)

#13 Valeria De Pretto (1991, 185, A, Famila Wuber Schio)

#14 Martina Crippa (1989, 178, G, Famila Wuber Schio)

#16 Sara Madera (2000, 186, C, PF Broni ’93)

#22 Olbis Futo Andrè (1998, 186, C, Famila Wuber Schio)

#23 Sabrina Cinili (1989, 191, A, Famila Wuber Schio)

#30 Beatrice Attura (1994, 175, P, Umana Reyer Venezia)

#32 Samantha Ostarello (1991, 188, A, La Molisana Campobasso)

#41 Elisa Penna (1995, 190, A, Umana Reyer Venezia)

EuroBasket Women 2021 Qualifiers

Le partite giocate a Riga del Girone D

13 novembre 2020

Repubblica Ceca-Danimarca 84-64

Romania-Italia 68-90

15 novembre 2020

Danimarca-Romania 91-74

Repubblica Ceca-Italia 63-69

Classifica Girone D*

Repubblica Ceca 7 (3/1)

Italia 7 (3/1)

Danimarca 5 (1/3)

Romania 5 (2/2)

Le gare della terza finestra (date da confermare)

4 febbraio 2021

Italia-Danimarca

Romania-Repubblica Ceca

7 febbraio 2021

Italia-Romania

Danimarca-Repubblica Ceca