Basket femminile l'Italia U18 con la brianzola Bernardi in campo per evitare la retrocessione in Division B

Basket femminile fase cruciale agli Europei giovanili in corso di svolgimento a Konya in Turchia.

Basket femminile oggi le azzurre sfidano il Portogallo nella prima delle due gare decisive per restare nel massimo torneo

Appuntamento da non perdere quello di oggi all'ora di pranzo per il basket femminile e per la nazionale italiana Under 18 agli Europei in corso di svolgimento a Konya in Turchia. La squadra azzurra di coach Giovanni Lucchesi gioca anche la cestista di Figino Ilaria Bernardi, dopo quattro sconfitte di fila oggi torna in campo nella prima delle ultime due gare utili per evitare la retrocessione in Division B. Oggi pomeriggio alle 13 Bernardi e compagne affrontano il Portogallo, già sfidato nel girone eliminatorio quando persero per 59-75. Oggi però è atteso il riscatto delle azzurre diretta streaming sul canale YouTube FIBA)

Le 12 azzurre agli Europei

BENEDETTA AGHILARRE 2005 Basket Roma

ILARIA BERNARDI 2005 Basket Costa

ALICE CAPPELLOTTO 2005 San Lazzaro

GINEVRA CEDOLINI 2005 Basket Roma

MARTINA FANTINI 2005 Basket Roma

EMMA GIACCHETTI 2007 Campobasso

LAVINIA LUCANTONI 2005 Basket Roma

SOPHIA LUSSIGNOLI 2005 Ororosa Bergamo

CRISTINA OSAZUWA 2005 Basket Costa

CATERINA PIATTI 2006 Basket Costa

LUDOVICA SAMMARTINO ANGELA DANIELA 2005 Vigarano

VIRGINIA TEMPIA 2005 Brescia

Tutti i risultati della nazionale Italiana U18 femminile

Girone Eliminatorio dal 1-2 luglio

Italia-Lituania 64-62

Italia-Portogallo 59-75

Italia-Belgio 62-44

Ottavi di finale

Italia-Ungheria 53-59

Prima partita dal 9° al 16° posto

Italia-Israele 62-65