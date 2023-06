Basket femminile: continuano le amichevoli della nazionale azzurra verso gli Europei.

Basket femminile: l'Italia U18 della brianzola Bernardi ko nel test contro la Cina U19

L'Italia Under18 del basket femminile ieri sera ha perso il primo dei due test amichevoli ravvicinati contro la Cina Under19 che si è svolto a Montegrotto Terme dove è in ritiro per preparare i campionati Europei che si svolgeranno in Turchia dal'1 al 9 luglio.

Tra le azzurre in campo anche la cestista di Figino Ilaria Bernardi che ieri ha segnato 8 punti ma non ha potuto evitare il ko con la squadra nipponica che si è imposta per 47-69. Già stasera però è in programma la rivincita e la seconda amichevole con la Cina sempre sul parquet del PalaBerta di Montegrotto Terme e sempre alle 18. Sarà questo l'ultimo test in vista della rassegna continentale.

Ricordiamo infatti che il raduno azzurro si chiuderà il 28 giugno poi coach Giovanni Lucchesi diramerà la lista delle 12 convocate per gli Europei 2023 dove l’Italia è stata inserita nel girone A con Lituania, Belgio e Portogallo. Debutto previsto il 1 luglio contro la Lituania. L'Italia di Ilaria Bernardi nei giorni scorsi ha già disputato due amichevoli pre Europei contro la Slovenia: il primo perso il 15 giugno per 57-72 e il secondo vinto il 16 giugno per 58-56.

Il tabellino di Italia Under18-Cina Under19 47-69

Parziali 10-13, 9-23, 16-19, 12-14

Italia: Giacchetti 3, Lucantoni 4, Aghilarre 2, Cappellotto, Lussignoli, Benini 3, Bernardi 8, Tempia, Sammartino 6, Fantini 6, Piatti 7, Osazuwa 8. All. Lucchesi

Cina: Hui 5, Jan 11, Wnag 5, Quing 14, Feng, Wen 11, Jia 2, Zi, Abudukelimu, Jia 1, Zhong, Duo 20. All. Polenek