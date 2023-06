Basket femminile: si è giocata ieri l'ultima amichevole della nazionale in vista degli Europei.

Basket femminile: l'Italia Under18 delle figinese Bernardi ancora ko con la Cina U19

L'Italia Under18 del basket femminile ha chiuso la serie dei test pre Europei. Ieri sera infatti la squadra azzurra in cui milita anche la giovane cestista di Figino Ilaria Bernardi ha perso anche la seconda amichevole ravvicinata contro la Nazionale cinese Under19 che si è svolta a Montegrotto Terme dove è in ritiro per preparare i campionati Europei che si svolgeranno in Turchia dal'1 al 9 luglio.

Dopo la sconfitta subita giovedì sera per 47-69 le azzurrine si sono arrese anche ieri alle nipponiche con il punteggio di 50-62. Tra le azzurre in campo anche la cestista brianzola che ieri ha segnato 3 punti. In precedenza l'Italia U18 aveva già disputato due test pre Europei contro la Slovenia: il primo perso il 15 giugno per 57-72 e il secondo vinto il 16 giugno per 58-56.

L'Italia ora proseguirà il ritiro fino al 28 giugno quando poi il ct Giovanni Lucchesi renderà nota la liste della 12 azzurre che parteciperanno agli Europei. E Ilaria Bernardi ci spera.

Il tabellino di Italia Under18-Cina Under19 50-62

Parzali: 14-17, 22-34, 36-51

Italia: Giacchetti, Lucantoni 9, Aghilarre 5, Lussignoli 4, Benini 6, Bernardi 3, Zuccon 5, Crippa, Toffolo, Fantini 8, Piatti 2, Osazuwa 8. All. Lucchesi

Cina: Hui 6, Wang 3, Quing 11, Feng 2, Mengping 2, Wen 9, Jia 2, Abudukelimu, Jia 6, Ku Fu, Zhong 2, Duo 19. All. Polenek.