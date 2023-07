Basket femminile l'Italia Under18 oggi sfida la Rep. Ceca per evitare la retrocessione in Division B

Basket femminile si conclude oggi il campionato Europeo giovanile a Konya in Turchia.

Basket femminile le azzurre con la figinese Bernardi ieri hanno battuto il Portogallo in rimonta e nel pomeriggio alle 15-30 giocano per il 13° posto

Notizie positive per il basket femminile italiano dai campionati Europei Under18 in corso di svolgimento a Konya in Turchia. L'Italia di coach Lucchesi e con la figinese Ilaria Bernardi in campo ieri è tornata al successo dopo quattro sconfitte di fila e tiene aperta al porta per restare in Division A . Ieri le azzurre in rimonta hanno battuto a fil di sirena per 45-44 il Portogallo con la tripla decisiva segnata da Virginia Tempia a 1.1 secondi dalla sirena. Ricordiamo che nel girone eliminatorio le azzurre avevano già affrontato il Portogallo perdendo per 59-75. Bernardi e compagne tornano in campo oggi pomeriggio alle 15.30 per provare a chiudere bene l'Europeo ma dovranno battere la Repubblica Ceca per conquistare il 13° posto che eviterebbe la retrocessione in Division B. Palla a due alle 15.30, diretta streaming sul canale YouTube FIBA.

Il tabellino di Portogallo-Italia 44-45 Parziali: 16-6, 27-16, 32-32 Portogallo: Djalo* 6 (1/5, 0/3), Nazario ne, Dias* 2 (1/3), Da Silva (0/1), Neto 3 (0/3, 1/5), Pereira* (0/2, 0/3), De Sousa 9 (2/4, 1/6), Andorinho, Chiquemba 5 (1/2 da 3), Ferreira ne, Silva* 11 (3/12), Pinheiro* 8 (0/5, 1/4). All. Pinto Italia: Aghilarre 2 (1/2, 0/1), Bernardi* 4 (1/3, 0/1), Lussignoli 5 (2/5), Piatti* 6 (2/8, 0/1), Tempia* 8 (2/7 da 3), Cappellotto (0/1 da 3), Cedolini 6 (3/7, 0/1), Fantini 1 (0/2), Giacchetti* 2 (1/3, 0/3), Lucantoni* 11 (2/5, 1/1), Osazuwa ne, Sammartino (0/1 da 3). All. Lucchesi Arbitri: Mehmet Karabilecen (Turchia), Petar Pesic (Serbia), Kirile Tvauri (Georgia).

Le 12 azzurre agli Europei

BENEDETTA AGHILARRE 2005 Basket Roma

ILARIA BERNARDI 2005 Basket Costa

ALICE CAPPELLOTTO 2005 San Lazzaro

GINEVRA CEDOLINI 2005 Basket Roma

MARTINA FANTINI 2005 Basket Roma

EMMA GIACCHETTI 2007 Campobasso

LAVINIA LUCANTONI 2005 Basket Roma

SOPHIA LUSSIGNOLI 2005 Ororosa Bergamo

CRISTINA OSAZUWA 2005 Basket Costa

CATERINA PIATTI 2006 Basket Costa

LUDOVICA SAMMARTINO ANGELA DANIELA 2005 Vigarano

VIRGINIA TEMPIA 2005 Brescia

Tutti i risultati della nazionale Italiana U18 femminile

Girone Eliminatorio dal 1-2 luglio

Italia-Lituania 64-62

Italia-Portogallo 59-75

Italia-Belgio 62-44

Ottavi di finale

Italia-Ungheria 53-59

Prima partita dal 9° al 16° posto

Italia-Israele 62-65

Seconda partita dal 9° al 16° posto

Italia-Portogallo 45-44