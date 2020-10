Basket femminile l’US Vertematese si rinforza con Francesca Pozzi

Basket femminile colpo di mercato del club di serie C del presidente Fermo Verga.

Basket femminile l’esterna classe 1991 dopo aver calcato i campi di A2 e B porterà la sua esperienza alle azzurre brianzole

Il mercato del basket femminile nostrano non si è ancora chiuso anzi mette a segno un colpo importante. O meglio un ritorno prestigioso sul parquet. Già perchè l’Us Vertematese che milita nel campionato di serie C lombaada ha annunciato per bocca del presidente Fermo Verga di aver ingaggiato per questa stagione sportiva 2020/21 Francesca Pozzi esterna d’esperienza ex Costa Masnaga e Giussano.

Classe 1991 Pozzi dopo aver calcato i campi di A2 e B arriva a Vertemate come rinforzo di esperienza e talento per le azzurre di coach Pierre Villa. Ricordiamo che la Vertematese è stata inserita nel girone C di serie C con Btf Cantù, Basket Como, Pol Comense, Nonna Papera Mariano Comense, Robbiano e Sondrio.