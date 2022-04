Basket femminile marcia da record per la capolista Schio della canturina Bea Del Pero

pallacanestro rosa news

Basket femminile si è chiusa la stagione regolare del campionato di serie A1 donne.

Basket femminile ai playoff anche Sofia Frustaci con Lucca e Costa Masnaga trascinata dall'Mvp del mese Laura Spreafico

E' calato il sipario sulla stagione regolare del campionato di basket femminile di serie A1 che ha incoronato la marcia record della capolista Famila Schio. La corazzata veneta infatti ha chiuso da imbattuta la regular season con il record che era detenuto dalla Pool Comense l'ultima squadra a realizzato nella stagione 1997/98. Un primato incredibile per la Famila Schio dove milita la cestista canturina Beatrice Del Pero fresca di successo anche della Coppa Italia. Schio nei quarti di finale playoff affronterà San Martino di Lupari. Ai playoff anche la Limonta Costa Masnaga che trascinata dall'assese Laura Spreafico nominata Mvp del campionato per l'ultimo mese giocato, ha chiuso la stagione al sesto posto e ora nei quarti sfiderà la Virtus Bologna. Playoff meritati anche per un'altra atleta lariana la brianzola Sofia Frustaci che con la sua Le Mura Lucca ha chiuso al quarto posto e ora nei playoff al 1° turno incrocerà con il fattore campo a favore, la quinta classificata Ragusa. La corsa allo scudetto scatterà con gara1 il 12 aprile.

Gli ultimi risultati del campionato di A1 femminile

USE Scotti Rosa Empoli - Passalacqua Ragusa 66 - 95

Gesam Gas e Luce Le Mura Lucca - E-Work Faenza 64 - 56

Fila San Martino di Lupari - La Molisana Magnolia Campobasso 74 - 67 d1ts

Limonta Costa Masnaga - Costruzioni Italia Broni 74 - 69

Allianz Geas Sesto San Giovanni - Dinamo Sassari 82 - 51

Virtus Segafredo Bologna - Famila Wuber Schio 54 - 64

Akronos Moncalieri - Umana Reyer Venezia Non disputata

CLASSIFICA FINALE al termine della Fase Regolare (Quoziente Vittorie):

Famila Wuber Schio 1.00, Umana Reyer Venezia 0.89, Virtus Segafredo Bologna 0.72, Gesam Gas e Luce Le Mura Lucca 0.69, Passalacqua Ragusa 0.68, Limonta Costa Masnaga 0.54, La Molisana Magnolia Campobasso 0.52, Fila San Martino di Lupari 0.50, Allianz Geas Sesto San Giovanni 0.46, Dinamo Sassari 0.30, E-Work Faenza 0.30, Costruzioni Italia Broni 0.23, Akronos Moncalieri 0.20, USE Scotti Rosa Empoli 0.11

Il calendario ufficiale dei playoff

QUARTI DI FINALE - ANDATA

Martedì 12 aprile 2022

ore 20.30 Fila San Martino - Famila Wuber Schio, Passalacqua Ragusa - Gesam Gas&Luce Lucca

La Molisana Magnolia Campobasso - Umana Reyer Venezia; ore 21 Limonta Costa Masnaga - Virtus Segafredo Bologna

QUARTI DI FINALE - RITORNO

Venerdì 15 aprile 2022

ore 19.30 Umana Reyer Venezia - La Molisana Magnolia Campobasso: ore 20.30 Famila Wuber Schio - Fila San Martino, Gesso Gas&Luce Lucca - Passalacqua Ragusa, Virtus Segafredo Bologna - Limonta Costa Masnaga

PLAYOUT

PRIMO TURNO - GARA 1

Martedì 12 aprile 2022

ore 20 Dinamo Sassari - Akronos Moncalieri, ore 20.30 E-Work Faenza - Costruzioni Italia Broni

PRIMO TURNO - GARA 2

Sabato 16 aprile 2022

ore 20:30 Akronos Moncalieri - Dinamo Sassari, Costruzioni Italia Broni - E-Work Faenza

PRIMO TURNO - GARA 3 (eventuale)

Giovedì 21 aprile 2022

ore 20 Dinamo Sassari - Akronos Moncalieri, ore 20.30 E-Work Faenza - Costruzioni Italia Broni