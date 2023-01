Basket femminile: Mariano aspetta il big match con Gallarate ma coach Cappelletti non ci sarà

Basket femminile vigilia agitata per due squadre lariane verso il 14° turno di serie C.

Basket femminile: il tecnico biancorosso resta squalificato mentre Como ha esonerato coach Ventura prima del derby con Cantù

Vigilia agitata per alcune squadre comasche che si apprestano ad aprire il 14° turno d'andata del campionato di serie C di basket femminile. A poche ore dal big match d'alta quota di venerdì sera Mariano-Gallarate, in casa della società brianzola si mastica molto amaro perchè è stato respinto il ricorso in merito alle tre giornate di squalifica comminate a fine anno a coach Dionigi Cappelletti che così domani non potrà sedere in panchina nella grande sfida contro la capolista. Domani inoltre tornerà in campo per aprire il suo 2023 anche la Vertematese che in casa ospiterà l'ostica Ardor Bollate, prima di due sfide interne ravvicinate visto che poi mercoledì prossimo recupererà la gara rinviata contro Corsico. Sabato 14 invece fari puntati sul derby lariano Btf Cantù-Basket Como scosso da una news in casa comasca. Già perchè nelle ultime ore la società cittadina ha esonerato coach Ventura per provare a invertire la tendenza negativa delle ultime gare. La squadra comasca è stata affidata a Nelly Rigamonti.

Il cartellone del 14° turno d’andata del girone B di serie C donne

Venerdì 13 gennaio ore 21.15 Mariano-Gallarate, 21.30 Vertematese-Bollate; sabato 14 ore 20.45 Btf Cantù-Basket Como; domenica 15 Garbagnate-Corsico, Idea Sport-Sondrio, Aba Legnano-Trezzano.

Recuperi: mercoledì 11 gennaio Fernese-Tradate 57-51; mercoledì 18 /1 ore 21.30 Vertematese-Corsico .

La classifica aggiornata girone B

Gallarate, Sondrio 22; Corsico, Mariano 20; Vertematese, Bollate 18; Fernese 14; Idea Sport 12; Tradate 10; Trezzano 8; Basket Como, Legnano 6; Btf Cantù, Garbagnate 2; Gavirate 0.