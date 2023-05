Basket femminile: è calato il sipario sulla regular season del campionato di C donne.

Basket femminile Mariano batte Sondrio ma non basta: è fuori dai Playoff

Ieri è calato il sipario sulla stagione regolare del campionato di serie C di basket femminile in Lombardia. Chiusura amarissima per la Nonna Papera Mariano che pur vincendo l'ultima gara contro Sondrio non è riuscita a qualificarsi per i playoff. Arrivata a pari punti con Bollate infatti la squadra marianese di coach Dionigi Cappelletti è rimasta fuori avendo perso il doppio confronto diretto. Hanno finito in bellezza la Vertematese che ha vinto il derby con Como e il Btf Cantù che ha battuto in casa la Fernese. Ai playoff: Gallarate, Sondrio, Corsico e Bollate. Retrocesse: Gavirate e Garbagnate.

Il cartellone del 30° e ultimo turno del girone B

Venerdì 12 maggio ore 21.15 Mariano-Sondrio 68-40, Vertematese-Como 65-48, Gallarate-Legnano 65-44, Tradate-Bollate 63-70, Cantù-Fernese 44-38; domenica 14 Garbagnate-Gavirate 39-36, Idea Sport-Trezzano 39-80.

La classifica aggiornata del girone B

Gallarate, S0ndrio 48; Corsico 46; Nonna Papera Mariano, Ardor Bollate 44; Vertematese 36; Tradate, Legnano 26; Idea Sport Milano, Fernese 24; Como 16; Trezzano 14; Btf Cantù 12; Garbagnate, Gavirate 4.