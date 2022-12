Basket femminile Mariano domina il derby con la Vertematese e l'aggancia in classifica

Basket femminile si è aperto ieri sera il 10° turno del campionato di C donne.

Basket femminile niente fa fare per il Btf Cantù battuto nel testacoda dal Gallarate

Si è aperto ieri sera il 10° turno e si aperto con il super derby brianzolo nel girone B che è andato in scena a Vertemate tra due delle squadre più in forma del torneo. Un derby dominato dalla Nonna Papera Mariano che ha spaccato la gara nel secondo quarto per poi controllare fino alla fine. Per la squadra marianese una nuova vittoria che le permette di agganciare in classifica proprio Vertemate a quota 14 punti. Niente da fare invece per il Btf Cantù battuto ancora nel testacoda casalingo contro la capolista Gallarate. Oggi in campo invece il Basket Como che in casa ospita Gavirate per provare a tornare alla vittoria.

Il tabellino di Vertematese-Mariano 47-67

Parziali: 13-18, 18-35, 29-53

Vertematese: Ortelli 9, L. Faverio 8, Ghitti 7, Stocchi 6, Rossoni 6, F. Faverio 4, Redolfi 4, Carusi 2, Visiello 1, Barocco, Buonuomo. All. Minotti

Mariano:. All. Magioni 18, B. Cappelletti 17, E. Orsenigo 11, Orlando 6, Paleari 5, Pozzi 4, E. Pollini 3, Conegian 3, Mauro, Zorzi, Molteni, Besana. D. Cappelletti.

Programma del 10° turno d'andata girone B:

Venerdì 2 dicembre ore 21.15 Btf Cantù-Gallarate 39-68, Vertematese-Mariano 47-67, Tradate-Sondrio 55-57, Trezzano-Bollate 53-56; sabato 3 ore 21 Basket Como-Gavirate; domenica 4 Legnano-Corsico, Idea Sport-Fernese.

La classifica girone B

Gallarate 20; Sondrio 16; Vertematese, Corsico, Nonna Papera Mariano 14; Bollate 12; Tradate 10; Trezzano, Idea Sport Milano, Fernese 8; Basket Como, Legnano 4; Garbagnate 2; Gavirate, Btf Cantù 0.