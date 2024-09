Basket femminile: Mariano e Villa Guardia nel girone Ovest di C con la ripescata Vertematese, fuori Como

La Fip Lombardia ha comunicato le squadre partecipanti al prossimo campionato di serie C femminile e la composizione dei due gironi 2024/25.

Tre ai nastri di partenza

Saranno tre le squadre lariane al via, oltre alle conferme di Nonna Papera Mariano e GS Villa Guardia confermato il ripescaggio della US Vertematese mentre è sfumato in extremis quello della Comense/Basket Como che ricomincerà dalla Promozione come il BTF Cantù. Mariano, Villa Guardia e Vertematese sono state inserite nel girone Ovest e ora attendono di conoscere il calendario della regular season che dovrebbe iniziare a Ottobre.

Girone: OVEST

054960 LECCO BASKET WOMEN - LECCO (LECCO)

036456 SPORTLANDIA TRADATE - TRADATE (VARESE)

003588 Pall. Fernese - FERNO (VARESE)

008274 TREZZANO BASKET - TREZZANO SUL NAVIGLIO (MILANO

030590 VERTEMATESE - VERTEMATE CON MINOPRIO (COMO)

052146 A.B.A. LEGNANO - LEGNANO (MILANO)

000522 BASKET CORSICO - CORSICO (MILANO)

002986 G.S. VILLAGUARDIA - VILLA GUARDIA (COMO)

044410 BASKETTIAMO VITTUONE - VITTUONE (MILANO)

000881 PALLACANESTRO GAVIRATE - GAVIRATE (VARESE)

008782 S.AMBROGIO MARIANO - MARIANO COMENSE (COMO)

043983 SAN GABRIELE BASKET - MILANO (MILANO)

001820 SPORTIVA SONDRIO - SONDRIO (SONDRIO)

006560 ARDOR BOLLATE - BOLLATE (MILANO

Girone: EST

047847 CREMONESE BASKET - CREMONA (CREMONA)

001007 DI PO. VIMERCATE - VIMERCATE (MONZA BRIANZA)

050518 POL. VOBARNO - VOBARNO (BRESCIA)

008767 Basket Piu' Rezzato - REZZATO (BRESCIA)

023172 BASKET TEAM CREMA - CREMA (CREMONA)

052518 OROROSA BASKET - BERGAMO (BERGAMO)

056125 PARCO NORD BRESSO - MILANO (MILANO)

052218 AZZURRA BRESCIA - BRESCIA (BRESCIA)

050367 BRIXIA BASKET - BRESCIA (BRESCIA)

000149 G E A S SESTO - SESTO SAN GIOVANNI (MILANO)

035321 BASKET NIBIONNO - NIBIONNO (LECCO)

034985 BASKET MELZO - MELZO (MILANO)

001944 CASIGASA PARRE - PARRE (BERGAMO)

006217 BASKET LODI - LODI (LODI