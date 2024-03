Basket femminile: Mariano ko nell'anticipo a Tradate, oggi in campo Villa Guardia, Cantù e Vertemate

E' iniziato male il ritorno della seconda fase del campionato di serie C femminile per la Nonna Papera Mariano che ieri nell'anticipo del 5° turno del girone Gold Ovest ha perso sul campo della Sportlandia Tradate per 66-61 (17-13, 35-29, 55-44).

"Purtroppo - dice Dionigi Cappelletti coach del Mariano - non siamo riusciti a difendere come sappiamo . L'unica cosa positiva è che abbiamo conservato a nostro favore la differenza canestri negli scontri diretti con Tradate. Perché ora quando mancano solo tre gare alla fine non abbiamo ancora la certezza matematica di entrare nei playoff. Siamo sì sesti ma dobbiamo tornare a vincere per garantirci la qualificazione".

Stasera tocca al Villa Guardia che rende visita al Gallarate, secondo in classifica per provare a bissare il clamoroso successo colto all'esordio in casa.

Il programma del 5° turno del girone Gold Ovest

Giovedì 7 marzo Sportlandia Tradate-Nonna Papera Mariano 66-61; venerdì 8 ore 21.15 Gallarate-Villa Guardia, sabato 9 Nibionno-Corsico, domenica 10 Lecco-Legnano.

Classifica aggiornata del girone Gold Ovest

Nibionno 18; Gallarate 16; Lecco 14; Legnano 10; Mariano, Corsico 8; Tradate 6; Villa Guardia 2.

Stasera in campo anche Cantù e Vertematese impegnate in casa nel 5° turno del girone Silver Ovest rispettivamente contro Trezzano e Vigevano. Domani poi chiuderà il cartellone il fanalino di coda Basket Como a domicilio contro Gavirate.

Il programma del 5° turno del girone Silver Ovest

Giovedì 7 marzo ore Fernese-Garbagnate 60-52 venerdì 8 ore 21.15 Btf Cantù-Trezzano, ore 21.30 Vertematese-Vigevano; sabato 9 ore 21.30 Basket Como-Gavirate.

Classifica del girone Silver Ovest

Fernese 18; Cat Vigevano, Gavirate 12; Btf Cantù, Trezzano, Garbagnate 10; US Vertematese 6; Basket Como 4.