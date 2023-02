Basket femminile: si è completato ieri il 5° turno di ritorno del campionato di serie C donne.

Basket femminile: Mariano prima domina poi rischia ma alla fine sbanca Legnano

Si è chiuso ieri il 5° turno di ritorno del campionato di serie C di basket femminile che ha visto il successo prezioso quanto sudatissimo della Nonna Papera Mariano sul campo del Legnano per 45-47. Una vittoria meritata dopo aver sempre condotto la gara poi complicatasi nel finale quando le locali si sono riportate a -2 a una manciata di secondi dalla fine. Ma ci ha pensato Paleari con due tiri liberi a chiudere la contesa e a portare a casa una vittoria che tiene Mariano di coach Dionigi Cappelletti in corsa per i playoff.

Il tabellino di ABA Legnano-Nonna Papera Mariano 45-47

Parziali: 11-14, 20-26, 26-37

Mariano: Pozzi 10, Orsenigo 9, Conegian 9, Pollini 7, Paleari 7, Maniero 3, Maggioni 2, Orlando, Mauro, Zorzi, Besana. All. Cappelletti.

Il cartellone del 20° turno stagionale, 5° di ritorno girone B:

Venerdì 24/2 ore 21.30 Vertematese-Sondrio 40-44 (8-16, 17-24, 23-37, ore 21.15 Tradate-Btf Cantù 59-52 (16-5, 31-13, 38-34), Fernese-Bollate 45-63, Trezzano-Gavirate 57-48; domenica 26/2 ore 18 Aba Legnano-Nonna Papera Mariano 45-47, Idea Sport-Garbagnate 54-41, Corsico-Gallarate 41-61. Riposa Basket Como

La classifica aggiornata del girone B

Gallarate 34; S0ndrio 32; Corsico 30; Ardor Bollate, Vertematese 28; Nonna Papera Mariano 24; Fernese, Idea Sport 20; Legnano, Tradate 16; Basket Como, Trezzano 12; Garbagnate, Btf Cantù 4; Gavirate 0.

Il cartellone del 21° turno stagionale, 6° di ritorno girone B:

Venerdì 3/2 ore 21.15 Mariano-Basket Como, ore 21.30 Vertematese-Gavirate, Gallarate-Bollate, Trezzano-Gradate; sabato 4 ore 20.45 Btf Cantù-Garbagnate, Fernese-Corsico; domenica 5 Legnano-Idea Sport.