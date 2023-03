Basket femminile Mariano prima soffre ma poi sbanca Gavirate e resta in zona playoff

Basket femminile si è aperto il 23° turno stagionale del campionato di C donne.

Basket femminile Como ko a Tradate mentre domenica posticipi esterni per Vertematese e Cantù

Si è aperto ieri sera il 23° turno stagionale del campionato di serie C di basket femminile in Lombardia. Nel girone B successo in rimonta per la Nonna Papera Mariano che prima soffre per due quarti e poi piazza il parziale vincente dopo l'intervallo che le regala un successo importante che la mantiene in corsa per i playoff. Venerdì 17 nero invece per il Basket Como battuto a Tradate dopo una partita sempre all'inseguimento a cui non è bastata una bella rimonta finale. Domenica posticipi esterni per Cantù a Milano contro l'Idea Sport e per la Vertematese a Legnano.

Il cartellone del 23° turno stagionale, 8° di ritorno girone B:

Venerdì 17 marzo ore 21 Gavirate-Mariano 53-64 (9-10, 31-28, 41-57), Tradate-Basket Como 56-54 (21-12, 35-27, 47-40), Gallarate-Fernese 53-31; domenica 19 ore 18 Legnano-Vertematese, 19 Idea Sport Milano-Btf Cantù, Sondrio-Corsico, Garbagnate-Trezzano.

La classifica aggiornata del girone B

Gallarate 40; S0ndrio 34; Corsico, Vertematese 32; Ardor Bollate, Nonna Papera Mariano 30; Idea Sport, Fernese, Tradate 20; Legnano 18; Basket Como, Trezzano 12; Btf Cantù 8; Garbagnate 4; Gavirate 0.